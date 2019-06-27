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Солигорский ГРОЧС информирует: в здании склада г.п. Старобин во время пожара погибло 5 овец.

28.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 июня 2019 11:48 1401

Солигорский ГРОЧС информирует: в здании склада г.п. Старобин во время пожара погибло 5 овец.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

19 июня в 05.53 в центр оперативного управления Солигорского отдела по ЧС поступило сообщение о загорании старого здания склада по адресу Старобинский с/с, г.п. Старобин, площадь Базарная.

Солигорский ГРОЧС информирует: в здании склада г.п. Старобин во время пожара погибло 5 овец.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС по внешним признакам наблюдалось открытое горение кровли деревянного склада размерами 40х20м.

Солигорский ГРОЧС информирует: в здании склада г.п. Старобин во время пожара погибло 5 овец.

Пожар локализован в 6 часов 40 минут, ликвидирован в 7 часов 48 минут. Причина пожара устанавливается.

Солигорский ГРОЧС информирует: в здании склада г.п. Старобин во время пожара погибло 5 овец.
Солигорский ГРОЧС информирует: в здании склада г.п. Старобин во время пожара погибло 5 овец.

В результате пожара кровля уничтожена по всей площади, уничтожены стены на площади 30 м.кв., повреждены стены внутри здания. Погибло 5 овец.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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20 июня 2019 11:48 1401 Солигорский ГРОЧС информирует: в здании склада г.п....
 
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