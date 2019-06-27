«Это мое самое любимое место». Мария Шарапова показала свой шикарный особняк в США

Источник материала: Tut.by

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова показала свой особняк в США, который строился при непосредственном ее участии и контроле. «Я путешествовала по всему миру и наслаждалась множеством невероятных мест, но мой дом — самое любимое место», — теперь говорит она. Как выглядит этот особняк, рассказывает architecturaldigest.com .





Трехэтажный особняк находится возле Лос-Анджелеса. Он расположен на наклонном участке с видом на океан.

Дом можно разделить на два крыла. В первом размещаются гостиная, столовая, кухня и спальня. Во втором — гостевые спальни.

































Выход к бассейну — прямо с первого этажа. Когда раздвижные двери гостиной отодвинуты, можно просто повернуться от обеденного стола или дивана и запрыгнуть прямо в воду.













Бассейн, сад и большая комната рассматриваются здесь как одно большое внутреннее и наружное пространство. А дизайн дома, как видим, минималистичен.

— Меня вдохновили японская архитектура и минималистская эстетика. Я не выросла с большим количеством вещей вокруг. Для меня незагроможденный означает здоровый. Если вы что-то не используете, вам это не нужно, — объясняет Шарапова.





По словам теннисистки, она была одержима процессом создания этого дома.

— Я спрыгивала с самолета по прилете с турнира и шла прямо на рабочую площадку, в офис архитектора или к производителю кухни. Это был мой проект, и я не собиралась делегировать какую-либо его часть, — говорит она.

И, судя по всему, все получилось.

— Я путешествовала по всему миру и наслаждалась множеством невероятных мест. Но мой дом — мое самое любимое место на земле. Я думаю, что так и должно быть, — рассказывает Шарапова.