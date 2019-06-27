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29 июня в деревне Дальние Бондари Слуцкого района состоится праздник деревни.
28.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В программе «Сваёй вёсцы нiзка пакланяюся» народный фольклорный ансамбль «Ячевскiя вячоркi», солисты эстрадного клуба «Шанс» Козловичского СДК, танцы, а также конкурсы на самый чистый и самый красивый двор.
Местным жителям спонсор программы приготовил особый сюрприз.
Начало в 13.00. Площадка на краю деревни.
Slutsk-Gorod.by
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В программе «Сваёй вёсцы нiзка пакланяюся» народный фольклорный ансамбль «Ячевскiя вячоркi», солисты эстрадного клуба «Шанс» Козловичского СДК, а также конкурсы...
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