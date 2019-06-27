Источник материала: Виртуальный Брест

Резидентами СЭЗ «Брест» являются 75 предприятий из 20 стран мира, на которых производятся продукты питания, мебель, строительные материалы, лакокрасочные изделия и др. «Находясь на одной территории, резиденты СЭЗ естественным образом отслеживают ситуацию, происходящую вокруг. Производство любой продукции, это бизнес, защищать интересы которого – обязанность каждого руководителя. Нами было принято решение пригласить на территорию нашего предприятия соседей по СЭЗ , познакомиться и рассказать о заводе. На наш взгляд, это важный шаг для будущей работы и возможность напрямую ответить на возникающие вопросы», - комментирует решение о встрече директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович.





Участниками встречи стали директора, главные инженеры, технологи и экологи предприятий СЭЗ . Встреча началась с обсуждения программы и вопросов, которые наиболее интересны, после чего директор ООО «АйПауэр» провел экскурсию по производственному цеху завода.





Проходя по пути производства аккумуляторных батарей, Сергей Мельникович рассказывал о технологическом процессе и установленном оборудовании. Особое внимание было обращено на устройство очистных сооружений воды и воздуха: продемонстрированы хеппа-фильтры и система очистки воды, отмечено, что срок службы хеппа-фильтров составляет от одного года до полутора лет, после чего, необходимость замены фильтра обусловлена не только экологической составляющей, но и производственной, т.к. при ухудшении характеристик очистных, производительность предприятия снижается, что не выгодно заводу и с экономической точки зрения.

Установленные на ООО «АйПауэр» очистные сооружения:





После посещения производства, участники подвели итоги встречи. Администрация СЭЗ «Брест» отметила, что для контроля за экологической обстановкой, на территории СЭЗ с 2018 года проводится мониторинг почв, который будет продолжаться и в последующем. «Полесский аграрно-экологический институт проводит мониторинг почв по 60 точкам. Эта работа начата еще в 2018 году. Результаты мониторинга находятся в открытом доступе на сайте СЭЗ «Брест». В середине июля 2019 будут опубликованы результаты очередного этапа мониторинга», - отмечает заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Шукайло Александр Сергеевич.

Со своей стороны, ООО «АйПауэр» отметило, что руководством завода принято решение проводить собственный мониторинг чаще, чем это предусмотрено законодательством, а именно:





ООО «АйПауэр» продолжает работу по информированию общественности о вводе объекта строительства в эксплуатацию, а также дальнейшей деятельности предприятия. «Мы готовы к конструктивному разговору, готовы показывать и рассказывать о нашем предприятии. Надеемся на долгосрочное сотрудничество в рамках СЭЗ с ее резидентами и в дальнейшем будем приглашать наших коллег на подобные встречи», - комментирует директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович.