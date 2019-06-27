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На ООО "АйПауэр" состоялась встреча с топ-менеджментов предприятий СЭЗ "Брест"

28.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Резидентами СЭЗ «Брест» являются 75 предприятий из 20 стран мира, на которых производятся продукты питания, мебель, строительные материалы, лакокрасочные изделия и др. «Находясь на одной территории, резиденты СЭЗ естественным образом отслеживают ситуацию, происходящую вокруг. Производство любой продукции, это бизнес, защищать интересы которого – обязанность каждого руководителя. Нами было принято решение пригласить на территорию нашего предприятия соседей по СЭЗ, познакомиться и рассказать о заводе. На наш взгляд, это важный шаг для будущей работы и возможность напрямую ответить на возникающие вопросы», - комментирует решение о встрече директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович.

На ООО "АйПауэр" состоялась встреча с топ-менеджментов предприятий СЭЗ "Брест"

Участниками встречи стали директора, главные инженеры, технологи и экологи предприятий СЭЗ. Встреча началась с обсуждения программы и вопросов, которые наиболее интересны, после чего директор ООО «АйПауэр» провел экскурсию по производственному цеху завода.

На ООО "АйПауэр" состоялась встреча с топ-менеджментов предприятий СЭЗ "Брест"

Проходя по пути производства аккумуляторных батарей, Сергей Мельникович рассказывал о технологическом процессе и установленном оборудовании. Особое внимание было обращено на устройство очистных сооружений воды и воздуха: продемонстрированы хеппа-фильтры и система очистки воды, отмечено, что срок службы хеппа-фильтров составляет от одного года до полутора лет, после чего, необходимость замены фильтра обусловлена не только экологической составляющей, но и производственной, т.к. при ухудшении характеристик очистных, производительность предприятия снижается, что не выгодно заводу и с экономической точки зрения.

Установленные на ООО «АйПауэр» очистные сооружения:

На ООО "АйПауэр" состоялась встреча с топ-менеджментов предприятий СЭЗ "Брест"

После посещения производства, участники подвели итоги встречи. Администрация СЭЗ «Брест» отметила, что для контроля за экологической обстановкой, на территории СЭЗ с 2018 года проводится мониторинг почв, который будет продолжаться и в последующем. «Полесский аграрно-экологический институт проводит мониторинг почв по 60 точкам. Эта работа начата еще в 2018 году. Результаты мониторинга находятся в открытом доступе на сайте СЭЗ «Брест». В середине июля 2019 будут опубликованы результаты очередного этапа мониторинга», - отмечает заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Шукайло Александр Сергеевич.

Со своей стороны, ООО «АйПауэр» отметило, что руководством завода принято решение проводить собственный мониторинг чаще, чем это предусмотрено законодательством, а именно:

На ООО "АйПауэр" состоялась встреча с топ-менеджментов предприятий СЭЗ "Брест"

ООО «АйПауэр» продолжает работу по информированию общественности о вводе объекта строительства в эксплуатацию, а также дальнейшей деятельности предприятия. «Мы готовы к конструктивному разговору, готовы показывать и рассказывать о нашем предприятии. Надеемся на долгосрочное сотрудничество в рамках СЭЗ с ее резидентами и в дальнейшем будем приглашать наших коллег на подобные встречи», - комментирует директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  На ООО «АйПауэр» состоялась встреча с топ-менеджментом резидентов СЭЗ «Брест». В число участников вошло 11 предприятий различной сферы деятельности: пищевой,...
 
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