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На остановке на Машерова что-то нашли, идёт разминирование

28.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На месте происшествия работают сотрудники милиции, медики и ГАИ.

На остановке на Машерова что-то нашли, идёт разминирование

Кто-то оставил сумки, вызвана саперно-пиротехническая машина.

На остановке на Машерова что-то нашли, идёт разминирование

Сотрудники МЧС контролируют ситуацию.

На остановке на Машерова что-то нашли, идёт разминирование

Общественный транспорт останавливается чуть дальше по ходу движения.

По итогу "разминирования" в сумках нашли личные вещи и два мобильных телефона. Сначала этот факт (наличие телефонов) вызвал подозрение, но после проверки оказалось, что они не представляют опасности.

 
 
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  На месте происшествия работают сотрудники милиции, медики и ГАИ. Кто-то оставил сумки, вызвана саперно-пиротехническая машина. Сотрудники МЧС контролируют...
 
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