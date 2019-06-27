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На остановке на Машерова что-то нашли, идёт разминирование
28.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На месте происшествия работают сотрудники милиции, медики и
Кто-то оставил сумки, вызвана саперно-пиротехническая машина.
Сотрудники
Общественный транспорт останавливается чуть дальше по ходу движения.
По итогу "разминирования" в сумках нашли личные вещи и два мобильных телефона. Сначала этот факт (наличие телефонов) вызвал подозрение, но после проверки оказалось, что они не представляют опасности.
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На месте происшествия работают сотрудники милиции, медики и ГАИ. Кто-то оставил сумки, вызвана саперно-пиротехническая машина. Сотрудники МЧС контролируют...
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