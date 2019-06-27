На остановке на Машерова что-то нашли, идёт разминирование

Источник материала: Виртуальный Брест

На месте происшествия работают сотрудники милиции, медики и ГАИ .





Кто-то оставил сумки, вызвана саперно-пиротехническая машина.





Сотрудники МЧС контролируют ситуацию.





Общественный транспорт останавливается чуть дальше по ходу движения.

По итогу "разминирования" в сумках нашли личные вещи и два мобильных телефона. Сначала этот факт (наличие телефонов) вызвал подозрение, но после проверки оказалось, что они не представляют опасности.