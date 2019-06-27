Четыре человека за три дня. В Могилевской области люди гибнут на рельсах

Источник материала: Горецкий вестник

За несколько дней июня в Могилевской области под колесами железнодорожного транспорта погибли 4 человека.





17-летнюю девушку в Климовичах смертельно травмировал поезд. Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 июня на перегоне Волосковня – Климовичи. По предварительной информации, девушка лежала на железнодорожных путях. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось. С травмами пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. 24 июня девушка умерла в больнице.

24 июня около пяти часов утра под колесами поезда погибла 43-летняя женщина. Трагедия произошла на станции «Бобруйск» вблизи улицы Орджоникидзе. Грузовым поездом сообщением «Осиповичи – Гомель» совершен наезд на жительницу Могилева.

В этот же день в 20 часов 16 минут на перегоне Бобруйск – Мирадино также произошел несчастный случай. Поездом межрегиональных линий «Бобруйск – Минск» смертельно травмирована 25-летняя жительница Бобруйска. Не смотря на неоднократные попытки машинистов привлечь внимание гражданок к приближающимся составам, в обоих случаях наезды предотвратить не удалось. Предварительно установлено, что женщины вышли на рельсы перед движущимися поездами.

Житель Мстиславского района 25 июня погиб под колесами грузового поезда. Трагедия произошла на оборудованном железнодорожном переезде перегона Темный Лес – Ходосы. 27-летний сельчанин был смертельно травмирован грузовым поездом сообщением «Орша – Кричев». Мужчина переходил железнодорожный переезд с велосипедом. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Велосипедист погиб на месте.