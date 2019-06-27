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В Беларуси по амнистии освободят около шести тысяч заключенных

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси парламент на заседании в пятницу принял в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, передает БЕЛТА. 

Как отмечается, документ был разработан по поручению президента страны Александра Лукашенко.

«В Беларуси всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих наказание. Государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания», – указал министр внутренних дел РБ Юрий Караев во время представления законопроекта в парламенте.

Добавим, что амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, как ожидается, затронет около 6 тыс. осужденных. Так, из мест лишения свободы предполагается освободить 2035 осужденных (из них 45 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа – 685, а также 3242 осужденных, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях. По словам Караева, предусматривается безусловное освобождение от всех видов наказания и других мер уголовной ответственности, от дополнительных наказаний, а также прекращение предварительного расследования по уголовным делам в отношении определенных категорий лиц, которые совершили  преступления, не представляющие большой общественной опасности.



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Законопроект был разработан в парламенте по поручению президента страны Александра Лукашенко.
 
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