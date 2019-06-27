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В Беларуси по амнистии освободят около шести тысяч заключенных
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси парламент на заседании в пятницу принял в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, передает
Как отмечается, документ был разработан по поручению президента страны Александра Лукашенко.
«В Беларуси всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих наказание. Государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания», – указал министр внутренних дел РБ Юрий Караев во время представления законопроекта в парламенте.
Добавим, что амнистия в связи с
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Законопроект был разработан в парламенте по поручению президента страны Александра Лукашенко.
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