В Беларуси по амнистии освободят около шести тысяч заключенных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси парламент на заседании в пятницу принял в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, передает БЕЛТА.

Как отмечается, документ был разработан по поручению президента страны Александра Лукашенко.

«В Беларуси всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих наказание. Государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания», – указал министр внутренних дел РБ Юрий Караев во время представления законопроекта в парламенте.