На Европейские игры приехал самый колоритный и преданный болельщик Микола Шевчук

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит восьмой день II Европейских игр. Соревнования за эти дни уже посетили больше 200 тысяч человек. Борцов приехал поддержать, пожалуй, самый колоритный и преданный болельщик — Микола Шевчук. О том, чем еще запомнился этот день спортсменам и фанатам, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Кажется, что Европейские игры только недавно открылись, а уже выходят на финишную прямую. Сегодня восьмой день соревнований. Борьба за медали идет сразу в пяти видах спорта.

Большие надежды у белорусских болельщиков на вольную борьбу. В финал турнира пробились сразу две спортсменки: Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк. Главный тренер женской сборной говорит, что девушки настроены на победу. А накал страстей на ковре и вовсе не уступает олимпийскому.

«Каждые соревнования – это неповторимо. Но по организации и накалу, я думаю, что это Рио. А еще ведь дома, а девочки очень эмоциональные. И когда на трибунах кричат: Беларусь, Беларусь! – это прямо молотком по сердцу выстукивает», – сказал главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе Олег Райхлин.

Болельщиков в Минске сейчас очень много. Самый преданный из них, пожалуй, Микола Шевчук. Ему почти 70 лет, внимание он привлекает нарядным костюмом, лаптями и игрой на рожке. Играет специально для иностранцев белорусские мелодии. Он приехал из Полесья. Это 300 километров от Минска. Специально для Европейских игр за полгода Микола начал отращивать бороду.

«В первый день меня даже не пускали. Это рожок, это опасно, будет громко. А я говорю, я что зря полгода готовился? Послушайте, как я играю! Я им сыграл и вот теперь тут пользуюсь популярностью», – поделился фанат.

В топе у болельщиков сегодня и королева спорта – легкая атлетика. На Европейских играх эти соревнования проходят в новом формате. Динамичная легкая атлетика даже больше напоминает дуэли между спортсменами. Сегодня финал. Там будут сражаться атлеты из Италии, Чехии, Украины, Франции, Германии и Беларуси.