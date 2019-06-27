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Беларусь пригласила РЖД к строительству терминала в белорусско-китайском технопарке «Великий камень»
28.06.2019 17:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительственная делегация России во главе с вице-премьером Максимом Акимовым посетила белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень".
Как сообщили агентству
"Состоялись переговоры, одной из ключевых тем которых стало строительство железнодорожного терминала в индустриальном парке, к участию в котором была приглашена российская сторона в лице Российских железных дорог", - сказал представитель пресс-службы.
"Вице-премьер России отметил интерес к этому предложению, высоко оценив инициативу по созданию "сухого" порта в "Великом камне", - добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что в рамках "Великого камня" ведется подготовка к созданию совместной компании, которая будет отвечать за строительство и эксплуатацию железнодорожного терминала.
Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. В парке зарегистрировано 44 резидента с заявленным объемом инвестиций более 1 млрд доларов. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.
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Беларусь пригласила РЖД к строительству терминала в белорусско-китайском технопарке «Великий камень»
Правительственная делегация России во главе с вице-премьером Максимом Акимовым посетила белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень".
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