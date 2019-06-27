Беларусь пригласила РЖД к строительству терминала в белорусско-китайском технопарке «Великий камень»

Источник материала: Ежедневник





Правительственная делегация России во главе с вице-премьером Максимом Акимовым посетила белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе администрации "Великого камня", белорусская сторона предложила Российским железным дорогам принять участие в строительстве крупного железнодорожного терминала на территории парка.

"Состоялись переговоры, одной из ключевых тем которых стало строительство железнодорожного терминала в индустриальном парке, к участию в котором была приглашена российская сторона в лице Российских железных дорог", - сказал представитель пресс-службы.

"Вице-премьер России отметил интерес к этому предложению, высоко оценив инициативу по созданию "сухого" порта в "Великом камне", - добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что в рамках "Великого камня" ведется подготовка к созданию совместной компании, которая будет отвечать за строительство и эксплуатацию железнодорожного терминала.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. В парке зарегистрировано 44 резидента с заявленным объемом инвестиций более 1 млрд доларов. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.

