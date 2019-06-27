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Гомофобный «Вечерний Могилёв» просит денег у читателей, чтобы оплатить штраф за экстремизм

28.06.2019 18:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Газете «Вечерний Могилев», которую осудили за экстремизм, нечем платить за штраф. Она просит скинуться читателей, сообщает «Еврорадио».

Мы рассказывали, как экспертная комиссия при Мининформации нашла экстремизм в текстах регионального издания. Речь идет о двух статьях: «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны…» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» Они до сих пор находятся в открытом доступе.

Но редакции «Вечернего Могилева» все нипочем: она считает, что стала жертвой «борьбы с содомией», а у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Всему виной – политический заказ со стороны «голубого лобби», из-за которого на газету наложили административный штраф. Денег на оплату которого у издания по-прежнему нет, и последняя надежда – читатели.

 
Теги: Могилев
 
 
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Газете «Вечерний Могилев», которую осудили за экстремизм, нечем платить за штраф. Она просит скинуться читателей, сообщает «Еврорадио». Мы рассказывали, как...
 
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