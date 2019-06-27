Гомофобный «Вечерний Могилёв» просит денег у читателей, чтобы оплатить штраф за экстремизм

Источник материала: KYKY

Газете «Вечерний Могилев», которую осудили за экстремизм, нечем платить за штраф. Она просит скинуться читателей, сообщает «Еврорадио».

Мы рассказывали , как экспертная комиссия при Мининформации нашла экстремизм в текстах регионального издания. Речь идет о двух статьях: « Судный день. Лиричных чувств натянутые струны… » и « Во что выливается нетерпимость к извращенцам? » Они до сих пор находятся в открытом доступе.

Но редакции «Вечернего Могилева» все нипочем: она считает, что стала жертвой «борьбы с содомией», а у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Всему виной – политический заказ со стороны «голубого лобби», из-за которого на газету наложили административный штраф. Денег на оплату которого у издания по-прежнему нет, и последняя надежда – читатели.