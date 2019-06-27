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Гомофобный «Вечерний Могилёв» просит денег у читателей, чтобы оплатить штраф за экстремизм
Источник материала: KYKY>
Газете «Вечерний Могилев», которую осудили за экстремизм, нечем платить за штраф. Она просит скинуться читателей,
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Но редакции «Вечернего Могилева» все нипочем: она считает, что стала жертвой «борьбы с содомией», а у ЛГБТ-сообщества нашлись мощные покровители во властных структурах. Всему виной – политический заказ со стороны «голубого лобби», из-за которого на газету наложили административный штраф. Денег на оплату которого у издания по-прежнему нет, и последняя надежда – читатели.
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Газете «Вечерний Могилев», которую осудили за экстремизм, нечем платить за штраф. Она просит скинуться читателей, сообщает «Еврорадио». Мы рассказывали, как...
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