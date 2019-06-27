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Зеленский предоставил гражданство Украины белорусским добровольцам

28.06.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Соответствующий указ №466/2019 размещен на сайте президента Украины, сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, гражданство Украины получают «лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины». Их фамилии в русском написании приводит «Украинская правда»: 

Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов и Леван Хуцишвили. 

Кроме того Арсланбек Каримов и Юлия Толопа будут приняты в гражданство Украины «как лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной».


Дмитрий Белогорцев — белорус, воевал в Украине в составе «Правого сектора». При президенте Порошенко он не смог получить легальный статус в Украине и в связи с этим выехал в Польшу, где получил политическое убежище.

Рудольф Егоренко — белорус из Гомеля, воевал в составе батальона «Донбасс».

Пресс-служба президента Украины заявила, что «это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины». 

«Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, при возвращении в Беларусь ее гражданам, принимавшим участие в военных действиях в Украине, грозит тюремное заключение.

 
Теги: Гомель
 
 
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