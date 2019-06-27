Всё для народа: центр Минска будет перекрыт не только 30 июня, а еще три дня!

Так, запрещено парковаться с 30 июня 2019 с 07:00 и до окончания праздничных мероприятий 3 июля на следующих улицах столицы:





— на участке пр. Машерова от пр. Независимости до ул. Тимирязева в обоих направлениях (включая придорожные парковки);





— на участке ул. Гвардейской от пр. Машерова до пр. Победителей;





— на участке ул. Игнатенко от ул. Грибоедова до пр. Победителей;





— на участке ул. Грибоедова от пр. Машерова до ул. Игнатенко;





— на участке ул. Тарханова от ул. Гвардейской до ул. Грибоедова;





— у дома № 41 на пр. Победителей (рядом с химчисткой «Сияние»).









Минск-Новости Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки автотранспорта и настоятельно просит в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи, передает



