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Всё для народа: центр Минска будет перекрыт не только 30 июня, а еще три дня!

28.06.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий к так называемому Дню независимости на некоторых улицах Минска будет запрещена парковка транспорта.

Так, запрещено парковаться с 30 июня 2019 с 07:00 и до окончания праздничных мероприятий 3 июля на следующих улицах столицы:

— на участке пр. Машерова от пр. Независимости до ул. Тимирязева в обоих направлениях (включая придорожные парковки);

— на участке ул. Гвардейской от пр. Машерова до пр. Победителей;

— на участке ул. Игнатенко от ул. Грибоедова до пр. Победителей;

— на участке ул. Грибоедова от пр. Машерова до ул. Игнатенко;

— на участке ул. Тарханова от ул. Гвардейской до ул. Грибоедова;

— у дома № 41 на пр. Победителей (рядом с химчисткой «Сияние»).


Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки автотранспорта и настоятельно просит в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи, передает Минск-Новости


 
Теги: Минск
 
 
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На время подготовки и проведения праздничных мероприятий к так называемому Дню независимости на некоторых улицах Минска будет запрещена парковка транспорта.
 
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