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Стали известны соперницы белорусок на Уимблдоне

28.06.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу состоялась жеребьевка стартового раунда одиночного разряда Уимблдона.

Самая серьезная соперница досталась Александре Саснович (37-е место в рейтинге WTA) — румынка Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира (сейчас — 7-е место в рейтинге). 

Вера Лапко (105) сыграет с китаянкой Ван Цян, 15-й ракеткой мира. Виктория Азаренко (42) встретится с француженкой Ализе Корне из шестого десятка рейтинга. Арина Соболенко (10) проведет поединок с Магдаленой Рыбариковой (141) из Словакии.

Стали известны соперницы белорусских теннисисток и в парном разряде. Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встретятся с белоруской Лидией Морозовой и австралийкой Сторм Сандерс. 

Арина Соболенко вместе с Элис Мертенс сыграют с россиянкой Нателой Дзаламидзе и шведкой Корнелией Листер. Александра Саснович вместе с украинкой Лесей Цуренко получили в соперницы швейцарку Тимею Бачински и американку Бернарду Перу.

Турнир стартует 1 июля.

 
 
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В пятницу состоялась жеребьевка стартового раунда одиночного разряда Уимблдона.
 
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