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Кочанова об аккумуляторном заводе: Нельзя вызывать недовольство или социальную напряженность в обществе

28.06.2019 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все темы, которые сегодня волнуют население, особенно резонансные, находятся на контроле Администрации президента, заявила глава Администрации Наталья Кочанова.

Кочанова об аккумуляторном заводе: Нельзя вызывать недовольство или социальную напряженность в обществе
Отвечая на вопрос журналистов о ситуации со строительством аккумуляторного завода в Бресте, Кочанова отметила, что изначально эта тема находилась в компетенции местных органов власти, поскольку на их уровне заключался инвестиционный договор. 

"Поэтому главой государства была дана возможность в течение определенного времени разобраться с этим проблемным вопросом на месте, - пояснила глава Администрации. - Однако на данный момент ситуация пока не урегулирована. С учетом этого компетентным органам поручено более глубоко и детально разобраться с ситуацией. По результатам рассмотрения будут приняты определенные решения".

Наталья Кочанова заверила, что обо всех подобных проблемных темах глава государства информирован, он самым серьезным образом отслеживает информацию, которая ему предоставляется. 

Она также добавила, что решение таких вопросов не терпит волокиты, они должны рассматриваться более оперативно, чтобы не вызывать недовольство или социальную напряженность в обществе, передает belta.by


Как сообщалось ранее, 14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение главы облисполкома Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 

17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 


КГБ  традиционно информацию не комментирует.

 
Теги: Брест
 
 
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Все темы, которые сегодня волнуют население, особенно резонансные, находятся на контроле Администрации президента, заявила глава Администрации Наталья Кочанова.
 
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