Во Франции установилась рекордная жара - +45,1°C!

Также в пятницу столбик термометра в городе Карпантрас (департамент Воклюз) поднялся до отметки 44,3 градуса по Цельсию.





Предыдущий абсолютный температурный рекорд на юге Франции был зарегистрирован в августе 2003 года в городах Монпелье и Ним, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса по Цельсию. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.





Ранее в четырех департаментах страны - Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон - был объявлен красный уровень опасности в связи с аномальной жарой.





Почти во всех других регионах страны, в том числе и в Париже, объявлен оранжевый уровень климатической угрозы: в школах отложены экзамены, многие учебные заведения полностью закрыты из-за недостатка кондиционеров, больницы и дома престарелых приготовились к массовому наплыву пациентов.





Впервые в истории Франции красный уровень опасности из-за высоких температур был объявлен на столь обширной территории.





Красный уровень опасности был объявлен также в восьми областях Испании, в том числе в Каталонии, где лесные пожары охватили 6500 га. Существует опасность, что огонь может охватить площадь в 20 тысяч гектаров. Таких масштабных лесных пожаров в Испании не было почти 20 лет.





В пятницу в Испании от теплового удара скончался 17-летний подросток, который работал на одной из ферм в Андалусии. Вернувшись после работы в поле, он прыгнул в бассейн, в воде у него начались судороги, подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось.





В четверг прямо на улице в испанском городе Вальядолид скончался пожилой мужчина. По мнению врачей, смерть была вызвана тепловым ударом.





Чрезвычайное положение в связи с аномальной жарой объявлено также в 16 итальянских городах.





В Польше до конца недели также метеорологи прогнозируют аномально жаркую погоду - воздух прогреется до +40°C. Так что если вы планировали поездку в Польшу в эти выходные, лучше отмените.





Синоптики предупредили, что в этом году лето в Европе станет самым жарким с 2003 года. Причины погодной аномалии - шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.





Хотя в целом подобные периоды аномальной жары для Европы не новость , в последние годы они значительно участились из-за климатических изменений, вызванных глобальным потеплением.





"Периоды аномально жаркой погоды - бесшумные убийцы. В 2003 году такая аномалия унесла в Европе 70 тысяч жизней ... Жаркое лето прошлого года в Германии привело к смерти по меньшей мере 1000 человек", - пишет в "Твиттере" климатолог Потсдамского университета Штефан Рамшторф.





На этот раз, говорят ученые, жертв может быть даже больше, поскольку лето только началось и многие европейцы еще не успели адаптироваться к высоким температурам.



