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Во Франции установилась рекордная жара - +45,1°C!

28.06.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На юге Франции побит абсолютный температурный рекорд. В коммуне Вильвьей (департамент Гар) в пятницу воздух прогрелся до 45,1 градуса по Цельсию. В Польше до конца недели также метеорологи прогнозируют аномально жаркую погоду - воздух прогреется до +40°C. Так что если вы планировали поездку в Польшу в эти выходные, лучше отмените.

Во Франции установилась рекордная жара - +45,1°C!
Также в пятницу столбик термометра в городе Карпантрас (департамент Воклюз) поднялся до отметки 44,3 градуса по Цельсию.

Предыдущий абсолютный температурный рекорд на юге Франции был зарегистрирован в августе 2003 года в городах Монпелье и Ним, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса по Цельсию. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.

Ранее в четырех департаментах страны - Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон - был объявлен красный уровень опасности в связи с аномальной жарой. 

Почти во всех других регионах страны, в том числе и в Париже, объявлен оранжевый уровень климатической угрозы: в школах отложены экзамены, многие учебные заведения полностью закрыты из-за недостатка кондиционеров, больницы и дома престарелых приготовились к массовому наплыву пациентов.

Впервые в истории Франции красный уровень опасности из-за высоких температур был объявлен на столь обширной территории.

Красный уровень опасности был объявлен также в восьми областях Испании, в том числе в Каталонии, где лесные пожары охватили 6500 га. Существует опасность, что огонь может охватить площадь в 20 тысяч гектаров. Таких масштабных лесных пожаров в Испании не было почти 20 лет.

В пятницу в Испании от теплового удара скончался 17-летний подросток, который работал на одной из ферм в Андалусии. Вернувшись после работы в поле, он прыгнул в бассейн, в воде у него начались судороги, подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В четверг прямо на улице в испанском городе Вальядолид скончался пожилой мужчина. По мнению врачей, смерть была вызвана тепловым ударом.

Чрезвычайное положение в связи с аномальной жарой объявлено также в 16 итальянских городах.

В Польше до конца недели также метеорологи прогнозируют аномально жаркую погоду - воздух прогреется до +40°C. Так что если вы планировали поездку в Польшу в эти выходные, лучше отмените.

Синоптики предупредили, что в этом году лето в Европе станет самым жарким с 2003 года. Причины погодной аномалии - шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.

Хотя в целом подобные периоды аномальной жары для Европы не новость, в последние годы они значительно участились из-за климатических изменений, вызванных глобальным потеплением.

"Периоды аномально жаркой погоды - бесшумные убийцы. В 2003 году такая аномалия унесла в Европе 70 тысяч жизней ... Жаркое лето прошлого года в Германии привело к смерти по меньшей мере 1000 человек", - пишет в "Твиттере" климатолог Потсдамского университета Штефан Рамшторф.

На этот раз, говорят ученые, жертв может быть даже больше, поскольку лето только началось и многие европейцы еще не успели адаптироваться к высоким температурам.

Напомним, отголоски этой жары докатятся и до Беларуси. Правда, нам повезло - по-настоящему жарко будет всего пару дней, да и температура будет ниже +40°C.

 
Теги: Новости
 
 
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На юге Франции побит абсолютный температурный рекорд. В коммуне Вильвьей (департамент Гар) в пятницу воздух прогрелся до 45,1 градуса по Цельсию. В Польше до конца...
 
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