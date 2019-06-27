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Василий Кириенко: «Часто вижу, как люди ездят по пешеходным дорожкам. Наверное, они думают, что бессмертные»
Источник материала: Tut.by
Ведущий белорусский велогонщик Василий Кириенко сегодня празднует день рождения. Мы поздравили его и, конечно, спросили об одном из подарков — золотой медали Европейских игр, завоеванной в гонке с раздельным стартом.
— Василий, поздравляем с победой! Она была для вас ожидаемой?
— Скорее, я надеялся. Если не на победу, то хотя бы на подиум. Кондиции были неплохими. За неделю до этого провел хорошую гонку. Рассчитывал на то, что моя физическая форма позволит сделать шажок вперед.
— Не было опасений, что проблемы со здоровьем, о которых сообщала ваша команда Team Ineos, помешают выступить дома?
— Проблемы меня вообще не беспокоят. Они никак не проявлялись. Все это было обнаружено в конце прошлого года во время медицинского обследования. Может, именно по этой причине в прошлом году у меня не все получалось во время выступлений. Было тяжело влиться в гоночный ритм. Особенно первые три месяца. Тяжело было не только физически, но и морально. Были мысли, что это уже возрастное. Какое-то нехорошее настроение... Казалось, что не смогу больше ни за кем угнаться. Но ничего, потихоньку набрал нужные кондиции. Чем хорошо, когда ты возрастной спортсмен? Некоторые тяжелые периоды в жизни у тебя уже случались. Поэтому умею держать себя в руках. Этому, кстати, у нас в команде и учат. Рассказывают о мышлении человека, дают советы. Все приходит с опытом.
— Сейчас здоровье в порядке?
— Да, буквально на днях в Минске прошел тест с нагрузкой — все в пределах нормы. Можно заниматься спортом. Так что, думаю, еще посоревнуюсь. Конечно, все будет зависеть от профессиональной карьеры в мировом пелотоне. В этом возрасте просто так спортом заниматься не буду, и терять попросту время не хочу. Я слишком мало провожу времени со своей семьей. Поэтому буду наверстывать упущенное.
— В Team Ineos вас уже поздравили с победой?
— Конечно! Я все время на связи с командой. У меня есть тренер по физподготовке, с которым общаюсь очень плотно. В последние годы наше сотрудничество свелось к тому, что он больше занимается организационными моментами — такой посредник между офисом и мной. Английский язык я не выучил сразу, а сейчас живу в Испании, в Великобритании бываю лишь пару раз в году. В команде у нас — представители разных стран. Можно разговаривать и на других языках. Я больше предпочитаю слушать, где-то переспросить. Всегда найдутся люди, которые готовы помочь.
— На Европейских играх вы побеждаете уже второй раз — в вашей любимой разделке. Соревнования счастливые для вас, или все же сказывается уровень соперников?
— Не скрою: хотелось более серьезной конкуренции. Но были и достойные ребята, которые постоянно борются за высокие места на топ-турнирах. Состояние атлетов постоянно меняется. Кто-то в прошлом сезоне был лидером, а сейчас едва может зацепиться за пьедестал. Другие — наоборот. Случаются травмы. Все меняется и зависит от ситуации. Лидер нашей команды Крис Фрум тоже выпал на полгода. Конечно, хочу, чтобы он быстрее восстановился.
— Ехать по Минску, каково это? Гонка была особенной?
— Да! Испытывал приятные чувства. В последнее время часто читаю о проблемах автомобилистов. И у меня — три машины. Я знаю, что сам должен позаботься о них, о месте парковки. Каждый должен сам решать — нужно ли ему это все. В других странах есть много налогов — создаются такие условия, чтобы люди меньше ездили на авто. В первую очередь, это связано с экологией.
В Беларуси проблему тоже заметны. Хороший пример — моя родная Речица. Помню, раньше очень любил там наслаждаться природой. Особенно перед грозой — такой приятный был воздух! А в последние годы на улице, где живу, вдоль Днепра этого не ощущается. Недалеко — промышленная зона, проходят большие потоки автомобилей. Чувствуешь себя как в Монако. Помню, в прошлом году гонялись по самому сердцу Лондона. Широких проспектов там нет. Люди привыкли, к каким-то некомфортным ситуациям — никто не жалуется. Я рад, что в Минске так сошлись звезды. Организация Европейских игр мне очень понравилась. Я много где выступал и не мог представить, что в Минске такая гонка может стать реальностью!
— В последнее время любительский велоспорт у нас очень развивается. Вам приятно видеть столько велосипедистов на улицах в Беларуси?
— На днях прочитал, что в Минске нанесли пробную дорожку на асфальте — так, как оно должно быть в принципе. Но все равно — многие недовольны. Некоторые жалуются, что у нас много штрафов. Но если ты все делаешь правильно, чего тебе опасаться? Например, в Испании очень много полицейского контроля на дорогах, сотрудники стоят с оружием. И штрафы — огромные, по 450 евро. И при зарплате в тысячу-две никто не хочет нарушать правила и отдавать такие деньги. Признаюсь, я тоже попадался. Но штрафы стимулируют тебя быть внимательным.
— И конфликтов тоже становится больше — противостояние велосипедистов и
— В первую очередь, все должно быть унифицировано. Автомобиль — это средство повышенной опасности: имеет больший вес и скорость, может нанести больший вред окружающим. Велосипед, конечно, тоже опасен. Часто вижу, как люди ездят по пешеходным дорожкам. Наверное, они думают, что бессмертные. Это ненормально! Пешеход может неожиданно поменять траекторию, а велосипедист не успеет среагировать. Будучи спортсменом, я привык к экстренным ситуациям. На гонках разные ситуации бывают, в том числе и массовые падения. Огромная скорость не всем позволяет оперативно среагировать. За доли секунды ощущаешь себя как в фильме "Матрица" (смеется).
Я всегда передвигаюсь с осторожностью. Думаю, проблемы у нас не в правилах дорожного движения, и не в разметке — все дело в отношении людей друг к другу. Не вижу проблемы, если ты лишний раз притормозишь и кого-то пропустишь. Я, если вижу ребенка на тротуаре, всегда снижаю скорость. И родители понимают — водитель внимателен. А у нас — все несутся! Случается, разобьют свои машины и все равно пытаются доказать, что правы, — ребята, вы уже все сделали. Уступайте друг другу. Конфликты происходят и на велодорожках. Все жалуются, что нет разметки. Но, порой, она и не нужна. Два велосипедиста не смогут разъехаться, что ли?! Просто держись правой стороны и все. В других странах где-то есть разметка, где-то отсутствует.
— Это правда, что до 11 лет вы не умели ездить на велосипеде?
— Да, так и есть. В детстве у меня не было маленького велосипеда. Но потом сел и поехал. А дальше — стечение обстоятельств. Некоторые говорят, что мне повезло — на моем пути было больше хороших людей, чем плохих. Конечно, никогда не думал, что спорт станет моей работой. Некоторые упрекали, что буду без образования и ничего не добьюсь. Но у меня хватает знакомых без высшего образования, и они — успешные банкиры. Все меняется. Одни профессии появляются, другие — исчезают. Я даже не знаю, что посоветовать своим детям, чем им заниматься…
— Вам приятно приезжать на родину? Часто бываете в Речице? Вас, наверное, там встречают — как настоящего героя…
— Я не был великим и никогда им не стану. Добился определенных весомых успехов, спортивная карьера у меня достойная. Результаты у меня приходили в самые нужные этапы. Но все мы знаем примеры того, когда спортсмен становился в миг успешным, и на этом все для него заканчивалось. Поэтому к известности я отношусь очень спокойно. И к деньгам тоже. Основные средства зарабатываю за границей. Иногда люблю себя побаловать, но в пределах разумного. Раньше любил что-то поменять в автомобилях. И сейчас у меня есть маленькая мечта, связанная с машинами.
— Не поделитесь секретом?
— Если расскажу журналистам, это перестанет быть секретом (смеется). Если знать автомобильную практичность белорусов, то все мне скажут, что это и не автомобиль вовсе (смеется). Скорее несерьезная игрушка.
— О завершении карьеры не задумываетесь?
— Стараюсь гнать эти мысли подальше. Со здоровьем сейчас все в порядке. Вижу, что еще полезен команде. Свое будущее вижу в Team Ineos. Другие команды мне менее интересны. С каждым днем у меня все меньше времени на адаптацию. Team Ineos для меня — лучшая команда в мире. Говорю не только о победах, но и об условиях работы, руководстве.
— Хватит ли сил замахнуться на Токио?
— На меня многие обижались за мое отношение к Олимпийским играм. Это серьезные соревнования, но они не являются моим смыслом жизни. Да и в целом сейчас спорт для меня уже как образ жизни, а не смысл… Смотрю на художественную гимнастику, например. Читаю интервью, девушки говорят, что еще учатся, строят далеко идущие планы, хотят реализоваться. Такие истории вызывают у меня огромное уважение. Не говорю, что мне хочется просто сидеть дома, но уже более взвешенно отношусь к таким вещам. Мне было безумно интересно почитать про гимнастку Глафиру Мартинович, которая стала стоматологом. Кстати, у меня жена тоже стоматолог. Мне уже 38 лет. И уже все меньше хочется поступать в университет.
— Мы вас поздравляем с Днем рождения! Его будете отмечать в кругу семьи?
Пресс-служба Parimatch
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Василий Кириенко: «Часто вижу, как люди ездят по пешеходным дорожкам. Наверное, они думают, что бессмертные»
Ведущий белорусский велогонщик Василий Кириенко сегодня празднует день рождения. Мы поздравили его и, конечно, спросили об одном из подарков - золотой медали...
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