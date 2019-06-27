Василий Кириенко: «Часто вижу, как люди ездят по пешеходным дорожкам. Наверное, они думают, что бессмертные»

Источник материала: Tut.by

Ведущий белорусский велогонщик Василий Кириенко сегодня празднует день рождения. Мы поздравили его и, конечно, спросили об одном из подарков — золотой медали Европейских игр, завоеванной в гонке с раздельным стартом.



Фото: Константин Пухов, TUT.BY

— Василий, поздравляем с победой! Она была для вас ожидаемой?

— Скорее, я надеялся. Если не на победу, то хотя бы на подиум. Кондиции были неплохими. За неделю до этого провел хорошую гонку. Рассчитывал на то, что моя физическая форма позволит сделать шажок вперед.

— Не было опасений, что проблемы со здоровьем, о которых сообщала ваша команда Team Ineos, помешают выступить дома?

— Проблемы меня вообще не беспокоят. Они никак не проявлялись. Все это было обнаружено в конце прошлого года во время медицинского обследования. Может, именно по этой причине в прошлом году у меня не все получалось во время выступлений. Было тяжело влиться в гоночный ритм. Особенно первые три месяца. Тяжело было не только физически, но и морально. Были мысли, что это уже возрастное. Какое-то нехорошее настроение... Казалось, что не смогу больше ни за кем угнаться. Но ничего, потихоньку набрал нужные кондиции. Чем хорошо, когда ты возрастной спортсмен? Некоторые тяжелые периоды в жизни у тебя уже случались. Поэтому умею держать себя в руках. Этому, кстати, у нас в команде и учат. Рассказывают о мышлении человека, дают советы. Все приходит с опытом.

— Сейчас здоровье в порядке?

— Да, буквально на днях в Минске прошел тест с нагрузкой — все в пределах нормы. Можно заниматься спортом. Так что, думаю, еще посоревнуюсь. Конечно, все будет зависеть от профессиональной карьеры в мировом пелотоне. В этом возрасте просто так спортом заниматься не буду, и терять попросту время не хочу. Я слишком мало провожу времени со своей семьей. Поэтому буду наверстывать упущенное.

— В Team Ineos вас уже поздравили с победой?

— Конечно! Я все время на связи с командой. У меня есть тренер по физподготовке, с которым общаюсь очень плотно. В последние годы наше сотрудничество свелось к тому, что он больше занимается организационными моментами — такой посредник между офисом и мной. Английский язык я не выучил сразу, а сейчас живу в Испании, в Великобритании бываю лишь пару раз в году. В команде у нас — представители разных стран. Можно разговаривать и на других языках. Я больше предпочитаю слушать, где-то переспросить. Всегда найдутся люди, которые готовы помочь.

— На Европейских играх вы побеждаете уже второй раз — в вашей любимой разделке. Соревнования счастливые для вас, или все же сказывается уровень соперников?

— Не скрою: хотелось более серьезной конкуренции. Но были и достойные ребята, которые постоянно борются за высокие места на топ-турнирах. Состояние атлетов постоянно меняется. Кто-то в прошлом сезоне был лидером, а сейчас едва может зацепиться за пьедестал. Другие — наоборот. Случаются травмы. Все меняется и зависит от ситуации. Лидер нашей команды Крис Фрум тоже выпал на полгода. Конечно, хочу, чтобы он быстрее восстановился.

— Ехать по Минску, каково это? Гонка была особенной?

— Да! Испытывал приятные чувства. В последнее время часто читаю о проблемах автомобилистов. И у меня — три машины. Я знаю, что сам должен позаботься о них, о месте парковки. Каждый должен сам решать — нужно ли ему это все. В других странах есть много налогов — создаются такие условия, чтобы люди меньше ездили на авто. В первую очередь, это связано с экологией.

В Беларуси проблему тоже заметны. Хороший пример — моя родная Речица. Помню, раньше очень любил там наслаждаться природой. Особенно перед грозой — такой приятный был воздух! А в последние годы на улице, где живу, вдоль Днепра этого не ощущается. Недалеко — промышленная зона, проходят большие потоки автомобилей. Чувствуешь себя как в Монако. Помню, в прошлом году гонялись по самому сердцу Лондона. Широких проспектов там нет. Люди привыкли, к каким-то некомфортным ситуациям — никто не жалуется. Я рад, что в Минске так сошлись звезды. Организация Европейских игр мне очень понравилась. Я много где выступал и не мог представить, что в Минске такая гонка может стать реальностью!



Фото: Константин Пухов, TUT.BY

— В последнее время любительский велоспорт у нас очень развивается. Вам приятно видеть столько велосипедистов на улицах в Беларуси?

— На днях прочитал, что в Минске нанесли пробную дорожку на асфальте — так, как оно должно быть в принципе. Но все равно — многие недовольны. Некоторые жалуются, что у нас много штрафов. Но если ты все делаешь правильно, чего тебе опасаться? Например, в Испании очень много полицейского контроля на дорогах, сотрудники стоят с оружием. И штрафы — огромные, по 450 евро. И при зарплате в тысячу-две никто не хочет нарушать правила и отдавать такие деньги. Признаюсь, я тоже попадался. Но штрафы стимулируют тебя быть внимательным.

— И конфликтов тоже становится больше — противостояние велосипедистов и

автомобилистов… как вам кажется, что прав? И как найти компромисс?

— В первую очередь, все должно быть унифицировано. Автомобиль — это средство повышенной опасности: имеет больший вес и скорость, может нанести больший вред окружающим. Велосипед, конечно, тоже опасен. Часто вижу, как люди ездят по пешеходным дорожкам. Наверное, они думают, что бессмертные. Это ненормально! Пешеход может неожиданно поменять траекторию, а велосипедист не успеет среагировать. Будучи спортсменом, я привык к экстренным ситуациям. На гонках разные ситуации бывают, в том числе и массовые падения. Огромная скорость не всем позволяет оперативно среагировать. За доли секунды ощущаешь себя как в фильме "Матрица" (смеется).

Я всегда передвигаюсь с осторожностью. Думаю, проблемы у нас не в правилах дорожного движения, и не в разметке — все дело в отношении людей друг к другу. Не вижу проблемы, если ты лишний раз притормозишь и кого-то пропустишь. Я, если вижу ребенка на тротуаре, всегда снижаю скорость. И родители понимают — водитель внимателен. А у нас — все несутся! Случается, разобьют свои машины и все равно пытаются доказать, что правы, — ребята, вы уже все сделали. Уступайте друг другу. Конфликты происходят и на велодорожках. Все жалуются, что нет разметки. Но, порой, она и не нужна. Два велосипедиста не смогут разъехаться, что ли?! Просто держись правой стороны и все. В других странах где-то есть разметка, где-то отсутствует.

— Это правда, что до 11 лет вы не умели ездить на велосипеде?

— Да, так и есть. В детстве у меня не было маленького велосипеда. Но потом сел и поехал. А дальше — стечение обстоятельств. Некоторые говорят, что мне повезло — на моем пути было больше хороших людей, чем плохих. Конечно, никогда не думал, что спорт станет моей работой. Некоторые упрекали, что буду без образования и ничего не добьюсь. Но у меня хватает знакомых без высшего образования, и они — успешные банкиры. Все меняется. Одни профессии появляются, другие — исчезают. Я даже не знаю, что посоветовать своим детям, чем им заниматься…

— Вам приятно приезжать на родину? Часто бываете в Речице? Вас, наверное, там встречают — как настоящего героя…

— Я не был великим и никогда им не стану. Добился определенных весомых успехов, спортивная карьера у меня достойная. Результаты у меня приходили в самые нужные этапы. Но все мы знаем примеры того, когда спортсмен становился в миг успешным, и на этом все для него заканчивалось. Поэтому к известности я отношусь очень спокойно. И к деньгам тоже. Основные средства зарабатываю за границей. Иногда люблю себя побаловать, но в пределах разумного. Раньше любил что-то поменять в автомобилях. И сейчас у меня есть маленькая мечта, связанная с машинами.

— Не поделитесь секретом?

— Если расскажу журналистам, это перестанет быть секретом (смеется). Если знать автомобильную практичность белорусов, то все мне скажут, что это и не автомобиль вовсе (смеется). Скорее несерьезная игрушка.

— О завершении карьеры не задумываетесь?

— Стараюсь гнать эти мысли подальше. Со здоровьем сейчас все в порядке. Вижу, что еще полезен команде. Свое будущее вижу в Team Ineos. Другие команды мне менее интересны. С каждым днем у меня все меньше времени на адаптацию. Team Ineos для меня — лучшая команда в мире. Говорю не только о победах, но и об условиях работы, руководстве.

— Хватит ли сил замахнуться на Токио?

— На меня многие обижались за мое отношение к Олимпийским играм. Это серьезные соревнования, но они не являются моим смыслом жизни. Да и в целом сейчас спорт для меня уже как образ жизни, а не смысл… Смотрю на художественную гимнастику, например. Читаю интервью, девушки говорят, что еще учатся, строят далеко идущие планы, хотят реализоваться. Такие истории вызывают у меня огромное уважение. Не говорю, что мне хочется просто сидеть дома, но уже более взвешенно отношусь к таким вещам. Мне было безумно интересно почитать про гимнастку Глафиру Мартинович, которая стала стоматологом. Кстати, у меня жена тоже стоматолог. Мне уже 38 лет. И уже все меньше хочется поступать в университет.

— Мы вас поздравляем с Днем рождения! Его будете отмечать в кругу семьи?

— В последнее время редко получалось отпраздновать. Чаще всего День рождения выпадал на "Тур де Франс". А в командах строгое отношение к алкоголю — ноль. Конечно, после награждения призеры немного пьют шампанское. Считаю, это нормальным. Бутылку шампанского, главное, открыть и разлить по бокалам. На соревнованиях мне часто вручали торт — отрезали кусочек. Сладкое при подготовке тоже есть нельзя. Поэтому тортом, бывало, угощали морковным (смеется). Одно название. Я такое не ем (смеется). Этот день, надеюсь, проведу с семьей. Мне как-то мой агент сказал: «Мне не нужны праздники. Я и так здорово живу!» — полностью согласен. Надеюсь, вечером с женой пройдемся по набережной, вдогонку посмотрим на наших детей — мне больше ничего не надо.

Пресс-служба Parimatch