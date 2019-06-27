Новый главный тренер минского «Динамо» прилетел в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Новый главный тренер хоккеистов минского «Динамо» канадец Крэйг Вудкрофт прилетел в Беларусь. Фото наставника из Национального аэропорта размещены в телеграм-канале «зубров».

— Всем привет, это Крэйг Вудкрофт! Я вернулся в Минск и рад быть здесь! Жду, когда приступлю к работе и смогу всех вас увидеть! До встречи! — приводит слова наставника пресс-служба минского «Динамо».



Фото: телеграм-канал ХК «Динамо-Минск»













О назначении Крэйга Вудкрофта главным тренером минское «Динамо» объявило 14 июня. Его ассистентом будет лучший белорусский бомбардир в НХЛ Михаил Грабовский, который вынужден был завершить карьеру из-за травмы.

Под руководством Крэйга Вудкрофта минское «Динамо» в 2016—2017 годах выдало лучший регулярный сезон за время выступления в КХЛ, поставив рекорд по числу набранных очков (105). Правда, в первом раунде Кубка Гагарина минчане затем уступили ярославскому «Локомотиву» (1−4).