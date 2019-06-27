ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый главный тренер минского «Динамо» прилетел в Беларусь

28.06.2019 19:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый главный тренер хоккеистов минского «Динамо» канадец Крэйг Вудкрофт прилетел в Беларусь. Фото наставника из Национального аэропорта размещены в телеграм-канале «зубров».

— Всем привет, это Крэйг Вудкрофт! Я вернулся в Минск и рад быть здесь! Жду, когда приступлю к работе и смогу всех вас увидеть! До встречи! — приводит слова наставника пресс-служба минского «Динамо».


Фото: телеграм-канал ХК «Динамо-Минск»





О назначении Крэйга Вудкрофта главным тренером минское «Динамо» объявило 14 июня. Его ассистентом будет лучший белорусский бомбардир в НХЛ Михаил Грабовский, который вынужден был завершить карьеру из-за травмы.

Под руководством Крэйга Вудкрофта минское «Динамо» в 2016—2017 годах выдало лучший регулярный сезон за время выступления в КХЛ, поставив рекорд по числу набранных очков (105). Правда, в первом раунде Кубка Гагарина минчане затем уступили ярославскому «Локомотиву» (1−4).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый главный тренер хоккеистов минского «Динамо» канадец Крэйг Вудкрофт прилетел в Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра «прямые телефонные линии» проведут председатели Брестского облисполкома и Пинского райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пуховики мужские в спб вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика