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Новый главный тренер минского «Динамо» прилетел в Беларусь
Источник материала: Tut.by
Новый главный тренер хоккеистов минского «Динамо» канадец Крэйг Вудкрофт прилетел в Беларусь. Фото наставника из Национального аэропорта размещены в
— Всем привет, это Крэйг Вудкрофт! Я вернулся в Минск и рад быть здесь! Жду, когда приступлю к работе и смогу всех вас увидеть! До встречи! — приводит слова наставника пресс-служба минского «Динамо».
Под руководством Крэйга Вудкрофта минское «Динамо» в 2016—2017 годах выдало лучший регулярный сезон за время выступления в КХЛ, поставив рекорд по числу набранных очков (105). Правда, в первом раунде Кубка Гагарина минчане затем уступили ярославскому «Локомотиву» (1−4).
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Новый главный тренер хоккеистов минского «Динамо» канадец Крэйг Вудкрофт прилетел в Беларусь.
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