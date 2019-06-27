Источник материала: Интерфакс

В первом круге основной сетки одиночного разряда Уимблдонского турнира выступят четыре белорусские спортсменки: Александра Саснович, Виктория Азаренко, Вера Лапко и Арина Соболенко.

В пятницу все четверо узнали своих соперниц по стартовому кругу соревнований. Так, Соболенко, являющаяся 10-й ракеткой мира, сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии. Саснович (37-й номер WTA) будет противостоять экс-первой ракетке мира Симоне Халеп. Азаренко (42-й номер WTA) сразится с Ализе Корне из Франции, а Лапко (105-й номер) – с китаянкой Ван Цян.



Третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема, "Уимблдон", стартует 1 июля.