ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре белоруски сыграют в основном круге "Уимблдона"

28.06.2019 19:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В первом круге основной сетки одиночного разряда Уимблдонского турнира выступят четыре белорусские спортсменки: Александра Саснович, Виктория Азаренко, Вера Лапко и Арина Соболенко.

В пятницу все четверо узнали своих соперниц по стартовому кругу соревнований. Так, Соболенко, являющаяся 10-й ракеткой мира, сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии. Саснович (37-й номер WTA) будет противостоять экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.  Азаренко (42-й номер WTA) сразится с Ализе Корне из Франции, а Лапко (105-й номер) – с китаянкой Ван Цян.

Четыре белоруски сыграют в основном круге "Уимблдона"
Третий в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема, "Уимблдон", стартует 1 июля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом круге основной сетки одиночного разряда Уимблдонского турнира выступят четыре белорусские спортсменки: Александра Саснович, Виктория Азаренко, Вера...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра «прямые телефонные линии» проведут председатели Брестского облисполкома и Пинского райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика