Евроторг 5 июля будет собирать заявки на облигации объемом 5 млрд рублей

Источник материала: Интерфакс

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 01 объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение запланировано на 9 июля.

Как сообщалось ранее, ориентир ставки 1-го купона составляет 11,00-11,50%, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет в диапазоне 11,46-12,01% годовых.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, и 18-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, БК "Регион", BCS Global Markets, МКБ.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Это станет первым более чем за 10 лет выходом эмитента из Беларуси на корпоративный рынок облигаций России.

Как сообщалось, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" (дочерняя компания "Евроторга") 1-й серии объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)", 20 июня Банк России зарегистрировал данный выпуск облигаций.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями 1-й серии в национальной шкале Беларуси. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Беларуси в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

Первым эмитентом из Белоруссии на российском долговом рынке РФ в 2007 году стал ТД "Полесье" (торговый представитель белорусского ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье", оно же являлось поручителем по облигационном займу). Заем сроком обращения 3 года и объемом 500 млн рублей был размещен под 12,75% годовых. Однако начиная с 6-го купонного периода компания начала допускать техдефолты: первоначально по причине проблем с платежным агентом, позже в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере. В результате НРД 12 июля 2018 года провел списание облигаций в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Таким образом, у "Евроторга", уже имеющего опыт привлечения средств на международном рынке, есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи "Полесья".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".