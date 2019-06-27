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В ограниченный белорусский кинопрокат выходят "Паразиты"

28.06.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В ограниченный прокат "Лістапад. Коллекции" выходят "Паразиты" Пон Джун Хо. На 72-м Каннском кинофестивале лента единодушным решением жюри, критиков и прессы была названа лучшей и награждена "Золотой пальмовой ветвью". Посмотреть "комедию без клоунов" можно с 4 по 17 июля в Falcon Club Бутик Кино.

У семьи Ки Тэк мрачные перспективы – все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшего сына, Ги Ву, рекомендуют на высокооплачиваемую должность репетитора. Он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный дом бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, он узнаёт о ещё одной открытой вакансии и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

В ограниченный белорусский кинопрокат выходят "Паразиты"
"Паразиты" – по собственному меткому определению режиссера, "комедия без клоунов и трагедия без злодеев". Это остросюжетная история, через сатиру и гротеск поднимающая важные темы непреодолимого разрыва и одновременно болезненной взаимозависимости между низшим и высшим социальными слоями общества.

"Когда человеческие отношения, построенные на симбиозе, не клеятся, одна группа людей начинает зависеть от другой. Живя в подобном мире, кто может показать пальцем на нуждающуюся семью и назвать ее паразитами? Они не были такими с самого начала. Они наши соседи, друзья и коллеги, которые оказались на краю пропасти", – говорит об замысле Пон Чжун Хо.

Для режиссера Пон Джун Хо "Паразиты" – не первый фильм, отмеченный жюри международных кинофестивалей. Его ранняя лента "Воспоминания об убийстве" (2003) была удостоена трех наград и номинации на Гран-при кинофестиваля в Сан-Себастьяне, важнейшем киносмотре Испании, а триллер "Мать" (2006) получил приз в категориях "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая работа сценариста" Азиатской киноакадемии.

Пон Чжун Хо собрал "звездную" команду на экране и за объективом камеры. Чхве У Щик – исполнитель роли Ги Ву, ранее снялся в фильме Пон Чжун Хо "Окча" и Ён Сан Хон "Поезд в Пусан". А оператор Хон Гён Пхё, снявший "Пылающий", работает с Поном уже более 20 лет.

"Если вы планируете посмотреть один фильм этим летом, пусть это будут убийственно смешные и умные "Паразиты", – рекомендует "Мосправда". "Главный козырь Пон Чжун Хо — неслыханная для фестивального кино динамика", – отмечает Esquire. "Это самая идеальная работа Пон Чжун Хо, которую мы видели", – резюмирует Variety.

В день премьеры в Falcon Club Бутик Кино пройдет показ в рамках проекта "Зал №4", где фильм представит программный директор ММКФ "Лістапад" Игорь Сукманов.

 
 
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В ограниченный прокат "Лістапад. Коллекции" выходят "Паразиты" Пон Джун Хо. На 72-м Каннском кинофестивале лента единодушным решением жюри, критиков и прессы была...
 
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