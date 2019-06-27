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Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

28.06.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает обсуждения на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки" вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта с учетом минских договоренностей.

"Мне приятно, что у нас вновь появилась возможность обменяться мнениями, в первую очередь по двусторонней повестке дня, которой мы задали новую динамику с момента твоего приезда в Версаль, потом - моего приезда в Санкт-Петербург. И мы знаем, что у нас есть возможность улучшить наши отношения еще больше в ближайшие две недели", - заявил он в пятницу на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - пояснил французский лидер.

Он также предложил Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии, так как положение дел в этих странах представляет особый интерес Москвы и Парижа.

"В текущем международном контексте самое важное - это наше сотрудничество. Я также убежден, что либеральные демократии еще могут многое привнести в этот мир. Это не единственная модель развития, но она имеет свою силу, свой особый дух. И в рамках этого диалога мы можем неплохо обсудить наши вопросы", - добавил президент Франции.

Российский лидер ответил ему на это: "Все имеет перспективы. Ни что бесследно не исчезает, не умирает, одна форма переходит в другую, и все находится в постоянном развитии".

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает обсуждения на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки" вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта...
 
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