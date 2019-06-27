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«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

28.06.2019 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тракторный посёлок, или Тракторозавод, как его называют писатели, не столь популярен, но от этого не менее аутентичен. Заглянем в середину ХХ века в программе «Минск и минчане».

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Для Валентины Илларионовны Тракторный посёлок всегда будет ассоциироваться со вкусом кавказских конфет за 1 рубль 40 копеек. Она приехала в Минск в 1948 году. Первое время жили с семьей в бараке, а после поселились в новостройке на улице Промышленной, 10.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Город только оживал после войны. Некоторые одноклассники и вовсе жили в землянках. А пленные немцы в обмен на хлеб приносили в квартиру дрова.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Валентина Павлова:
Через дорогу от Тракторного стояли небольшие финские домики, мы в 6 утра вставали и занимали очередь за хлебом. Продуктов, промтоваров было недостаточно, люди брали машины и ездили на запад.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Тогда отец Валентины нёс службу в милиции, из соседей – одни тракторостроители. Возводили настоящий город в городе. От величественных башен завода рабочие спускались к домам по парадному бульвару со скульптурами. Спортсмены и передовики вселяли веру в силы стахановцев.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Тракторный посёлок украинские архитекторы Вениамин Костенко и Семён Розенфельд спланировали идеально и выбрали популярный тогда неоклассицизм.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Виктор Жибуль, поэт, литературовед:
Посёлок начал строиться почти одновременно с заводом. В мае 1946 года был подписан указ Сталина и Пономаренко о строительстве Тракторного завода. Сюда приезжали молодые строители со всей страны.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:
Возле нас находится палисадник, огороженный забором. Архитекторы стремились сделать такой квартал, чтобы рабочий человек, советский человек ощущал себя римским патрицием. Многие дома стоят с отступом от красной линии. Таким образом, создаётся пространство, которое расширяет обзор.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Живописный сквер возле железной дороги стал любимым местом для Галины Роскиной. В мир тракторостроителей она попала в 1962 году и не расставалась с ним почти 4 десятилетия. Посёлок больше напоминал зелёный бульвар. Заводчане с радостью высаживали под окнами целые сады.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Благоухает Тракторогород и сегодня. В те времена по утрам делали зарядку, соседи были, как члены семьи, квартиры не запирали на ключ и отмечали праздники в ресторане «Колос».

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Галина Роскина:
Жизнь была весёлой: идёшь – из каждого окна музыка. Было спокойно, что тебя не ограбят, не обидят. У нас даже одна семья уходила на работу и девочек оставляла играть в песочнице. В домино играли постоянно, женщины вязали.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

В этой башенке Валентина Илларионовна провела детство: читала с друзьями стихи, а во дворе играла с мальчишками в футбол. В городе развитого социализма продумали и культурную программу. К слову, до сих пор в Тракторном посёлке играют в городки.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

А этих медвежат с бочонком меда в 50-ые хорошенько остужал фонтан. Нарядная лепнина и цветочные вазы встречали не только на центральной улице Олега Кошевого, но и в уютных дворах с развешанным тут и там бельем. Одним словом, дух Победы и мира царил повсюду.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Валентина Павлова:
Там, где гастроном, круглая площадь, остановка троллейбуса, молодёжь собиралась: и на гармошке играли, танцевали.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Виктор Жибуль:
Та самая девочка на самокате стоит с 50-ых годов. Сзади у неё отвалились косички, и многие думали, что это мальчик. И недавно по старым фото от местных жителей скульптуру обновили.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Проспект Тракторогорода – улицу Кошевого, щедро одарили магазинами, ателье, парикмахерской, библиотекой. В полукруглых окнах минчанки рассматривали новые платья.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Рабочий район был создан для комфортной и счастливой жизни. Сюда приезжали за вкусными пирожными и ароматным какао из центра города. И этот запах сирени и корицы, дух достижений и послевоенный колорит вдохновлял белорусских поэтов и писателей.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Тракторному посёлку признавались в любви Максим Танк, Янка Брыль, Петрусь Бровка, Вера Лютова. А улица Чеботарева – настоящая Мекка для режиссёров.

Виктор Жибуль:
Фильмы здесь снимают с конца 80-ых годов. Например, «Гомункулус», «Живая мишень», «Слон», «Зима мертвецов: Метелица», «Журов-2». У писателя Николая Горулёва есть очерк «Жилищный городок», где он описывает свое путешествие по этой улице. И тогда она так и называлась улицей 11 квартала. В этом доме селились стахановцы и передовики.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

А этот шедевр на Стахановской строили для промышленной элиты. Правда, Нептун с русалками прописались здесь только в 2000-х, когда открыли магазин аквариумов. Но как органично!

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Гости думают, что барельефы родом из того же 1948 года, что и дом. Этот уголок послевоенного Минска кажется загородной усадьбой посреди шумного мегаполиса.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Роман Абрамчук:
Качество проектировки этой постройки была настолько большой, и столько несовместимых с советской архитектурой элементов, например, место для цветов под окнами и многие другие нюансы – подсказывают нам, что этот посёлок не только советскими архитекторами, но ещё и немецкие офицеры принимали участие в проектировании.

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Виктор Жибуль:
В 1947-1949 годах жил поэт Андрей Александрович. Вот что он писал, например, в стихотворении «Да гудка»: Дзе пахне вапнай і смалой, расце за гмахам гмах. Дзе вырастае гарадок ва ўсёй сваей красе. Матёры гул, людскі паток па вуліце нясе. Ідзе народ з усіх куткоў, шуміць абапал лес. Прамень абняць будаўнікоў на рыштаванне ўзлес. І так заўсёды да гуртка ледзь выгляне зара, ідуць, як бурная рака, бацькі і дзетвара».

«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок

Найдите время прогуляться по самобытному Тракторогороду. Дух ретро вдохновит вас надолго! О самых интересных кварталах в любимом городе мы продолжим рассказ в ближайшем будущем.

Люди в материале: Виктор Жибуль, Роман Абрамчук
 
Теги: Минск
 
 
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Тракторный посёлок, или Тракторозавод, как его называют писатели, не столь популярен, но от этого не менее аутентичен. Заглянем в середину ХХ века в программе...
 
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