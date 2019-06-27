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«Чтобы рабочий человек ощущал себя римским патрицием». Кто и как строил Тракторный посёлок
Источник материала: СТВ
Тракторный посёлок, или Тракторозавод, как его называют писатели, не столь популярен, но от этого не менее аутентичен. Заглянем в середину ХХ века в программе «Минск и минчане».
Для Валентины Илларионовны Тракторный посёлок всегда будет ассоциироваться со вкусом кавказских конфет за 1 рубль 40 копеек. Она приехала в Минск в 1948 году. Первое время жили с семьей в бараке, а после поселились в новостройке на улице Промышленной, 10.
Город только оживал после войны. Некоторые одноклассники и вовсе жили в землянках. А пленные немцы в обмен на хлеб приносили в квартиру дрова.
Тогда отец Валентины нёс службу в милиции, из соседей – одни тракторостроители. Возводили настоящий город в городе. От величественных башен завода рабочие спускались к домам по парадному бульвару со скульптурами. Спортсмены и передовики вселяли веру в силы стахановцев.
Тракторный посёлок украинские архитекторы Вениамин Костенко и Семён Розенфельд спланировали идеально и выбрали популярный тогда неоклассицизм.
Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:
Благоухает Тракторогород и сегодня. В те времена по утрам делали зарядку, соседи были, как члены семьи, квартиры не запирали на ключ и отмечали праздники в ресторане «Колос».
В этой башенке Валентина Илларионовна провела детство: читала с друзьями стихи, а во дворе играла с мальчишками в футбол. В городе развитого социализма продумали и культурную программу. К слову, до сих пор в Тракторном посёлке играют в городки.
А этих медвежат с бочонком меда в 50-ые хорошенько остужал фонтан. Нарядная лепнина и цветочные вазы встречали не только на центральной улице Олега Кошевого, но и в уютных дворах с развешанным тут и там бельем. Одним словом, дух Победы и мира царил повсюду.
Валентина Павлова:
Проспект Тракторогорода – улицу Кошевого, щедро одарили магазинами, ателье, парикмахерской, библиотекой. В полукруглых окнах минчанки рассматривали новые платья.
Тракторному посёлку признавались в любви Максим Танк, Янка Брыль, Петрусь Бровка, Вера Лютова. А улица Чеботарева – настоящая Мекка для режиссёров.
А этот шедевр на Стахановской строили для промышленной элиты. Правда, Нептун с русалками прописались здесь только в 2000-х, когда открыли магазин аквариумов. Но как органично!
Гости думают, что барельефы родом из того же 1948 года, что и дом. Этот уголок послевоенного Минска кажется загородной усадьбой посреди шумного мегаполиса.
Виктор Жибуль:
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Тракторный посёлок, или Тракторозавод, как его называют писатели, не столь популярен, но от этого не менее аутентичен. Заглянем в середину ХХ века в программе...
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