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Какой кошмар! В хозяйстве под Светлогорском сдохло более 1200 коров

28.06.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В СУП "Золак-Агро" Светлогорского района сотрудники КГК по Гомельской области по отчетным данным недосчитали свыше 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов



При этом общее поголовье КРС хозяйства составляет 5,5 тыс. По предварительным данным, сумма ущерба - Br400 тыс.

Проводится проверка. Устанавливаются виновные. Причины падежа устанавливаются.

 
 
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В СУП "Золак-Агро" Светлогорского района сотрудники КГК по Гомельской области по отчетным данным недосчитали свыше 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщил...
 
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