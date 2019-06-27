Кубок Федерации по теннису меняет формат

Источник материала: Tut.by

Не прошло и года с тех пор, как реформы коснулись Кубка Дэвиса. И вот теперь командный чемпионат мира по теннису среди женских сборных так же получил новую формулу проведения. О б этом говорится в специальном релизе ITF , сообщает tennis.by .



Фото: Paul Zimmer, fedcup.com

Основные нововведения

За победу в Кубке Федерации будут соревноваться теперь 20 стран каждый год, а не 8, как было ранее.

В 2020-2022 годах финалы Кубка Федерации пройдут в Будапеште. Там 12 сборных будут играть 6 дней. 16 стран примут участие в квалификационном раунде в феврале. Это будут домашние или гостевые встречи. Призовой фонд Fed Cup Finals составит 12 миллионов долларов для игроков и 6 - для национальных федераций. Изменения одобрены глобальным послом Fed Cup Билли Джин Кинг.

Первый Fed Cup Finals по новой схеме пройдет 14-19 апреля 2020 года в Будапеште, на арене имени Ласло Паппа. Покрытие для финальных матчей будет грунтовое. Предусмотрено два игровых корта.

Безусловно, главное нововведение – увеличение до 20 команд количества сборных, которые будут непосредственно бороться за титул. В прошлом формате таких сборных было 8. Это называлось Мировой группой. В Fed Cup Finals сыграют 12 сборных - 8 победителей квалификационного раунда, 2 прошлогодних финалиста, одна путевка будут у страны-хозяйки проведения и одна сборная получит wild card.



Фото: fedcup.com

16 стран примут участие в квалификационном раунде 2020 Fed Cup by BNP Paribas 7-8 февраля. Матчи пройдут в классическом формате «дома-на выезде». Встречи будут состоять из 4 одиночных матчей и парной комбинации. 8 победителей выйдут в Fed Cup Finals. Уже сейчас места в решающем раунде себе обеспечили Австралия и Франция, как финалисты нынешнего розыгрыша, и Венгрия, на правах страны-хозяйки. Еще одна сборная получит wild card.



Фото: fedcup.com

Следующие страны примут участие в квалификационном раунде: Беларусь, Бельгия, Бразилия (одна из двух команд с наивысшим рейтингом из тех, кто проиграли матч плей-офф Мировой Группы II в 2019 году), Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Япония, Казахстан (вторая из двух команд с наивысшим рейтингом их тех, кто проиграл матч плей-офф Мировой группы II в 2019 году), Латвия, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швейцария и США.

Fed Cup Finals пройдет в формате кругового группового турнира. Сборные будут разбиты на 4 группы, в которых будет по три команды. Победитель каждой группы выходит в полуфинал Fed Cup Finals. Финалисты гарантируют себе участие в Fed Cup Finals на следующий год. Сборные, занявшие 3-10 места сыграют в квалификационном раунде в следующем году. Матчи Fed Cup Finals будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.



Фото: fedcup.com

Новый формат был утвержден правлением ITF после обширного процесса рассмотрения и консультаций с национальными федерациями, WTA и советом игроков WTA.

Новый формат был специально сделан с учетом женского теннисного календаря, он предусматривает сокращение Кубка Федерации до двух недель в году. Одна из целей – поддержка здоровья игроков с помощью продления межсезонья. Для этого финал сдвинули на апрель с ноября.

Не произойдет никаких изменений в формате региональных групповых соревнований, которые будут, как и раньше, состоять из недельного кругового группового турнира. Победители региональных матчей выйдут в плей-офф, где встретятся с проигравшими в квалификационном раунде Fed Cup Finals. 8 победителей плей-офф на следующий год сыграют в квалификационном раунде Fed Cup Finals.

Увеличение призового фонда Кубка Федерации предусматривает дополнительные 4,9 миллиона долларов для стран, конкурирующих ниже элитного уровня. По задумке организаторов, эти реформы помогут ITF в ее миссии по развитию тенниса для будущих поколений, обеспечивая долгосрочный рост и популяризацию.