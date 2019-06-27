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Модная кетогенная диета. Стоит ли слушать бьюти-гуру?
28.06.2019 19:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bazaar.ru
В числе поклонниц этой модной диеты - Кортни Кардашьян, Холли Берри, Алисия Викандер и многие другие. Но так ли она безопасна?
В последнее время упоминания кетогенной диеты все чаще можно встретить в постах бьюти-гуру. Многие модели и блогеры рассказывают об эффективном способе избавления от лишнего веса и демонстрируют свои вдохновляющие результаты, пишет
Что это такое
Основная идея кетогенной диеты — потребление продуктов с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и максимально сокращенным количеством углеводов в рационе. При таком питании организм начинает использовать в качестве главного источника энергии жиры вместо углеводов. После расщепления жиров образуются кетоновые тела. Состояние повышения уровня кетоновых тел в организме называется кетозом. Одним из побочных эффектов этого процесса является значительное похудение.
С чего все начиналось
Кетогенная диетическая терапия применялась для лечения детей с эпилепсией в 1920-х годах до появления специальных противоэпилептических препаратов. Сейчас диета назначается для лечения болезней нервной системы и сахарного диабета. За последние годы она вошла в моду как эффективная диета для похудения благодаря звездам, отдающим ей предпочтение. В их числе — Кортни Кардашьян, Холли Берри, Алисия Викандер и многие другие.
Особенности питания
Традиционная кетодиета предполагает получение 70−75% дневной нормы калорий из жиров и лишь 5% от углеводов. Это подразумевает всего 20−30 граммов углеводов в день. Для сравнения, в яблоке содержится около 25 граммов.
мед, фруктовые соки, смузи, сладости
рис, макароны, крупы
фрукты, картофель, морковь
бобовые (горох, фасоль, чечевица)
растительные масла и майонез
алкоголь
Рацион может включать в себя орехи, мясо, рыбу, авокадо, оливковое и кокосовое масла, зелень и листовые овощи, огурцы, кабачки, некоторые ягоды в небольших количествах (малина, крыжовник, черника, смородина).
Важно знать
Нет сомнений, что кетогенная диета эффективна. Но, несмотря на это, она имеет множество побочных эффектов в виде запоров, тошноты, рвоты и почечных камней. Переходить на кетодиету можно строго с разрешения врача, а также нужно постоянно находиться под его наблюдением, измерять уровень кетонов и глюкозы в крови и корректировать питание. Резкая отмена кетогенной диеты чревата новым набором веса, поэтому стоит постепенно расширять список продуктов, выстраивая сбалансированное и правильное питание.
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В числе поклонниц этой модной диеты - Кортни Кардашьян, Холли Берри, Алисия Викандер и многие другие. Но так ли она безопасна?
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