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Вальс Победы станцуем вместе

28.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вальс Победы станцуем вместе

Беларусь на пороге большого праздника. День Независимости в этом году страна отметит широко и  в новом формате.

  К юбилейной дате —75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков — праздничные мероприятия объединены в единую акцию «Беларусь помнит!» 3 июля праздничные мероприятия  в  Минске, во всех областных и районных центрах начнутся с патриотического шествия с портретами родных, воевавших на полях сражений  и в партизанских лагерях, — оно станет финальным аккордом одноименной республиканской акции, стартовавшей в мае накануне Дня Победы.

У программы празднования освобождения Беларуси в Гродненском регионе также будет много точек соприкосновения. Они, по замыслу, свяжут глобальный праздник в единое целое. Так, в два часа дня 3 июля на площадях всех районных центров и города Гродно станцуют «Вальс Победы».

Это вальс Благодарности, вальс Памяти. Главная цель акции — воссоздать атмосферу тех далеких дней 1945-го года, когда люди ликовали, танцевали прямо на улицах со случайными прохожими, празднуя долгожданное освобождение. Не случайно партнеры будут танцевать в военной форме, а девушки — в платьях, фасоном напоминающих платья их бабушек.

В Вороново акция пройдет 3 июля на главной праздничной площадке — городском стадионе. На импровизированную площадку выйдут 75 пар, чтобы исполнить патриотический танец. Организаторы  праздника обращаются с предложением к жителям района разного возраста поддержать акцию и повальсировать под открытым небом 3 июля. Станцуем вальс Победы вместе!

Татьяна ДУДКО.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Беларусь на пороге большого праздника. День Независимости в этом году страна отметит широко и  в новом формате.   К юбилейной дате —75-летию освобождения Беларуси...
 
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