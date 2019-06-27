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Сборная Беларуси по легкой атлетике стала серебряным призером в командном турнире Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по легкой атлетике стала серебряным призером Европейских игр в командном турнире. Финал состязаний, проходивших в новом формате DNA, состоялся 28 июня на стадионе «Динамо». На трибунах арены за соревнованиями наблюдал Александр Лукашенко с сыном Николаем.
Перед заключительным видом финальной программы, смешанной комбинированной эстафетой, лидировали Беларусь и Украина, они и оспорили золото, которое в итоге лосталось украинцам (4.27,14). Беларусь получает серебро (4.27,81), бронза у Германии (4.34,77).
Из 9 финальных дисциплин белорусы выиграли 5, еще в 2 стали вторыми.
Напомним, что в первый день соревнованний по легкой атлетике были разыграны медали в индивидуальных дисциплинах, где белорусы выиграли 6 наград (3 золота, 3 серебра).
(Будет дополнено).
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Сборная Беларуси по легкой атлетике стала серебряным призером Европейских игр в командном турнире. Финал состязаний, проходивших в новом формате DNA, состоялся 28...
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