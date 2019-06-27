«Белпочта» повышает тарифы на международные посылки и письма

Источник материала: Tut.by

С 1 июля «Белпочта» увеличивает тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений, сообщили на сайте организации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20−100 г увеличатся на 6 копеек. Сейчас пересылка таких видов отправлений стоит 48 копеек (при массе 20 г).

«Повышение тарифов составит не более 5 процентов», — сообщили в «Белпочта».

Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.