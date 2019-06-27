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«Белпочта» повышает тарифы на международные посылки и письма
Источник материала: Tut.by
С 1 июля «Белпочта» увеличивает тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений,
Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20−100 г увеличатся на 6 копеек. Сейчас пересылка таких видов отправлений стоит 48 копеек (при массе 20 г).
«Повышение тарифов составит не более 5 процентов», — сообщили в «Белпочта».
Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.
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С 1 июля «Белпочта» увеличивает тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений.
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