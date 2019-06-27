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Кто заказывал жару? В воскресенье она вернется, но ненадолго

28.06.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Циклон, который принес в Беларусь дожди, сильный порывистый ветер и прохладу, ушел в центральные районы России. Уже в ближайшие сутки его влияние на погоду в Беларуси ослабеет: ветер постепенно стихнет, температура начнет повышаться и в воскресенье вновь вернется летнее тепло. В понедельник будет жарко, а затем жара пойдет на спад и в середине недели вновь похолодает. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.

Кто заказывал жару? В воскресенье она вернется, но ненадолго

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

29 июня, в субботу, преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8…14°С, максимальная днем +17…23°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25°С.

В воскресенье, 30 июня, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по востоку Беларуси возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…16°С, максимальная температура днем в основном +20…26°С, по западу страны воздух прогреется до +27...32°С.

Кто заказывал жару? В воскресенье она вернется, но ненадолго

1 июля, в понедельник, ожидается жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах Беларуси возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…21°С, максимальная температура днем достигнет +27…34°С.

Во вторник, 2 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +10…17°С, по югу страны +18...19°С, максимальная температура днем +20…27°С.

 
 
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  Циклон, который принес в Беларусь дожди, сильный порывистый ветер и прохладу, ушел в центральные районы России. Уже в ближайшие сутки его влияние на погоду в...
 
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