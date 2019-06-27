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Видео с репетиции воздушного парада: что покажут 3 июля

28.06.2019 20:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прямо сейчас проходит репетиция воздушного парада, который пройдет 3 июля в честь Дня независимости. В авиашоу и его репетициях принимают участие почти 50 летательных аппаратов 14 типов. Здесь вы можете посмотреть прямую трансляцию.


В параде участвует белорусская и российская авиатехника: от Беларуси полетят вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, штурмовики Су-25, а также военно-транспортные Ан-26 и Ил-76.

Российская авиация, которая прилетает для репетиций из Курска и Энгельса, будет представлена стратегическими и фронтовыми бомбардировщиками, истребителями и боевыми вертолетами.

Видео с репетиции предоставила съемочная группа «Воен ТВ». Трансляция ведется с аэродрома Мачулищи и с крыши комплекса «Славянский квартал».

 
 
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В параде участвует белорусская и российская авиатехника.
 
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