|
Видео с репетиции воздушного парада: что покажут 3 июля
Источник материала: Tut.by
Прямо сейчас проходит репетиция воздушного парада, который пройдет 3 июля в честь Дня независимости. В авиашоу и его репетициях принимают участие почти 50 летательных аппаратов 14 типов. Здесь вы можете посмотреть прямую трансляцию.
В параде участвует белорусская и российская авиатехника: от Беларуси полетят вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130 и Л-39, штурмовики Су-25, а также военно-транспортные Ан-26 и Ил-76.
Российская авиация, которая прилетает для репетиций из Курска и Энгельса, будет представлена стратегическими и фронтовыми бомбардировщиками, истребителями и боевыми вертолетами.
Видео с репетиции предоставила съемочная группа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В параде участвует белорусская и российская авиатехника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)