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Курочкина и Марзалюк завоевали золотые медали Европейских игр в женской борьбе

28.06.2019 20:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две белорусские спортсменки завоевали золотые медали Европейских игр в женской борьбе.

Ирина Курочкина стала чемпионкой в весовой категории до 57 кг. В финале она победила Мими Христову из Болгарии — 10:0. Бронза здесь досталась Алене Колесник из Азербайджана и Анастасии Ничите из Молдовы.

В категории до 76 кг золото завоевала белоруска Василиса Марзалюк. В финале она взяла верх над Франси Редельт из Германии — 9:0. Бронза у норвежки Иселин Сулхейм и Эпп Маэ из Эстонии.


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Две белорусские спортсменки завоевали золотые медали Европейских игр в женской борьбе.
 
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