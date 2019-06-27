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Не только спорт: болельщики Европейских игр посещают музеи и замки Минска

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжаются II Европейские игры. В столицу Беларуси по сей день съезжаются болельщики. Но их интересует не только спорт, но и местные достопримечательности. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

В главной фан-зоне болельщиков становится все больше. Все-таки пятница — конец рабочей недели. В городе много спортивных фанатов из разных стран. Более 20 тысяч иностранцев приобрели билеты на II Европейские игры. Гости посещают не только спортивные состязания в Минске, они с удовольствием открывают для себя Беларусь: посещают замки, музеи и различные знаковые достопримечательности.

«За девять дней 14 тысяч туристов посетили наш Мирский, Несвижкий замки, Брестскую крепость, музей истории Великой отечественной войны, Национальный художественный музей, Национальный исторический музей. Если сравнить с аналогичными цифрами прошлого года, то это на шесть тысяч больше. На 60% прирост», – рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Болельщиков в Минске сейчас очень много. Соревнования за эти дни уже посетило больше 200 тысяч человек. Борцов приехал поддержать самый колоритный и преданный болельщик — Микола Шевчук из Полесья. Ему почти 70 лет, внимание привлекает нарядным костюмом, лаптями и игрой на рожке. Играет специально для иностранцев белорусские мелодии. А еще Микола специально для Европейских игр за полгода начал отращивать бороду.

В топе у болельщиков сегодня и королева спорта – легкая атлетика. На Европейских играх эти соревнования проходят в новом формате. Динамичная легкая атлетика больше напоминает дуэли между спортсменами. Во Дворце спорта за медали сражаются атлеты из Италии, Чехии, Украины, Франции, Германии и Беларуси.

Что касается сборной России, то от нее на Европейских играх не ждали такого успеха. Спортсмены не только выполнили, но и перевыполнили план. В копилке россиян 32 награды высшего достоинства. Это при том, что Олимпийский комитет страны поставил задачу привезти домой 30 золотых медалей.

Сейчас сборная России готовится к финишному рывку и вполне может рассчитывать на пополнение коллекции золотых наград. В борьбу вступают гимнастки. Финалы пройдут 29 июня, но уже сейчас можно сказать, что главная фаворитка минского форума – Ангелина Мельникова. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио в квалификации многоборья показала лучший результат. 

Ну а пока командный зачет выглядит следующим образом: благодаря гребцам Беларусь имеет уже 55 медалей. Правда, приблизиться к сборной России все равно не получилось — она уверенно лидирует. Борцы немного подняли Азербайджан. А у символической сборной СНГ и Грузии уже невероятные 173 медали, из которых 60 высшей пробы.



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Теги: Минск
 
 
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За 9 дней порядка 14 тысяч человек посетили местные замки, Брестскую крепость, музей истории Великой отечественной войны.
 
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