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«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

28.06.2019 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Площадок, где можно посмотреть соревнования и весело провести время, в столице три. Фан-зона у «Чижовка-Арены» популярна как у белорусов, так и у зарубежных гостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Атмосферу ярких эмоций поддерживают молодые музыкальные коллективы. Много развлечений и для детей. В общем, время проходит весело и активно.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Очень нравится, потому что представляешь свою студию. Это очень престижно, потому что это все-таки Европейские игры.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Эмоции большие. Мне все здесь очень нравится: здесь очень много продумано и для детей, и для взрослых – различные  развлечения, конкурсы. Я с внучкой прихожу уже не один раз.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Классно. Мне очень понравилось.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Не отходим, все время играем. И болеем за наших.

«Продумано и для детей, и для взрослых»: что говорят гости фан-зоны у «Чижовка-Арены»

Нравится – весело, хорошо. Очень весело здесь! И малышке нравится.

Площадка будет открыта допоздна. На сцене выступят именитые белорусские артисты, а фудкорты порадуют разнообразием национальной кухни.

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Новости Беларуси. Площадок, где можно посмотреть соревнования и весело провести время, в столице три. Фан-зона у «Чижовка-Арены» популярна как у белорусов, так и у...
 
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