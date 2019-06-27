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«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

28.06.2019 20:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства. Соответствующий договор 28 июня подписали президенты двух стран. Переговоры прошли во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили широкий круг тем. Но особое внимание, конечно, экономике. Взаимный товарооборот пока не соответствует потенциалу. По итогам 2018 года Минск и Душанбе наторговали менее чем на 40 миллионов долларов. Однако главы государств уверены: эта встреча придаст новый импульс отношениям между странами. Корреспондент Екатерина Жилянина с подробностями.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон в Минск прибыл накануне, и сегодня с утра во Дворце Независимости все было готово к официальной встрече президента Таджикистана.

Президенты буквально на днях общались по телефону: уточнили детали визита. Еще раньше Александр Лукашенко предложил таджикскому коллеге не ограничиваться короткой официальной повесткой – задержаться на несколько дней и посмотреть Беларусь, насладиться белорусской природой и традиционным гостеприимством. Эмомали Рахмон предложение принял, и сегодняшней торжественной церемонией начался его трехдневный официальный визит. Не первый, но насыщенный и обещающий открыть новые грани отношений.

Предыдущая такая встреча лидеров прошла в Таджикистане, Александр Лукашенко посетил Душанбе в 2018-м. Тогда стороны подписали дорожную карту сотрудничества. Она затронула ключевые сферы и рассчитана на период до 2020 года.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Из наиболее любопытных деталей той встречи напомним: президенты торжественно запустили совместное производство тракторов и договорились заложить в обеих странах фруктовый и черешневый сады – цветущий символ белорусско-таджикской дружбы.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Наши товары партнерам тогда же рекламировали на ярмарке. Большая часть компаний представляла аграрную сферу, она одна из самых продуктивных для сотрудничества. Не случайно министр сельского хозяйства страны вошел в делегацию и нынешнего президентского визита. Совсем недавно он приезжал в Минск на заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Тракторный завод запустили – более 300 единиц сошли с конвейера. Теперь нужно расширять рынки для общей продукции. Вплотную занялись созданием совместных молочных предприятий.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Саттори Иззатулло, министр сельского хозяйства Таджикистана:
Заканчивается пусконаладочная работа на двух совместных предприятиях по переработке молока. В начале будущего года первая продукция этих предприятий выйдет на рынок. Эти два перерабатывающих предприятия расположены в Душанбе и Гиссаре. В основном, первое время они будут обеспечивать потребности нашей республики, в дальнейшем – ориентироваться на соседние рынки.

Помимо этого договорились о создании двух биотехнологических центров по выращиванию плодово-ягодных культур. С нашей стороны в проекте участвует компания из Минской области.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Товарооборот между странами в 2018 году – почти 37,5 миллиардов долларов. И не то что бы мало, но явно не предел. Тем более, по сравнению с 2017-м заметное падение. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон как раз и встретились, чтобы обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей и возможные точки роста, повысить эффективность сотрудничества. Особый интерес (и это Александр Лукашенко отметил в своем выступлении) представляет растениеводство. В условиях изменения климата Беларусь присматривается к южным культурам.

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«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Актуальные темы обсудили в узком формате. В расширенном – обозначили магистральные направления. Как, например, поставка техники. Не только аграрной, грузовой, пассажирской. Так, в мае за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в Душанбе отправили четыре троллейбуса. Но это лишь проба пера – до сентября 2020-го их колесить по таджикской столице будет уже около сотни. Ценовой механизм главы государств поручили усовершенствовать, ведь направление перспективное. Ведутся переговоры о поставках наших вагонов для железной дороги. Вся техника адаптирована под погодные условия. «Белкоммунмаш» прорабатывает сделку в 30 миллионов долларов. Работает и над сервисным центром.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

И ведь не только Таджикистан заинтересован в технике. Большой соседний рынок – Афганистан. И здесь уже шанс для промышленной кооперации.

Полтора десятка наших производителей работают в Таджикистане через представительства. Сотрудничают также ученые. В белорусских вузах обучаются более 500 таджикских студентов. На этом останавливаться нельзя. Александр Лукашенко привел в пример сотрудничество с Узбекистаном. Беларусь готова помочь – наладить на месте обучение кадров.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

К нынешней встрече президентов подготовили пакет документов. На бумаге закрепили стратегические договоренности, а также во многих узких сферах: информационной, научной, в образовании, спорте, культуре. Аграрии, к примеру, подписали соглашение об использовании генетических ресурсов растений и животных. Подтвердили подписями договоренности наши торгово-промышленные палаты.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Есть целый ряд совместных проектов. Можно сказать что они еще пилотные: и по машиностроению, и по сельскому хозяйству. Кроме всего для нас еще важно выстраивать отношения с таджикскими партнерами, учитывая, что рядом с ними есть соседние государства.

Таджикские партнеры имеют хорошие связи с афганскими партнерами. Сегодня Афганистану нужно всё. В прошлом году в рамках визита нашего Президента состоялась выставка масштабная, значимая, позитивно резонансная. Наши партнеры хотели бы повторить еще раз белорусскую выставку Made in Belarus в Душанбе.

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«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Итогами переговоров лидеры остались довольны. Нынешняя встреча должна послужить стимулом для межведомственного, регионального и делового сотрудничества. На новую стратегию политики возлагают большие надежды. Эмомали Рахмон пообещал, что благодаря ей мы выйдем на совершенно другой формат сотрудничества, а Александр Лукашенко даже сравнил ее с выходом в космос для наших отношений.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси. У нас нет разногласий и запретных тем для обсуждения. И не будет. По крайней мере в наши времена с президентом Таджикистана.

Сегодняшняя встреча отмечена подписанием договора о стратегическом партнерстве между нашими странами. Это исторический момент. Это выход в космос, если хотите, в отношениях между двумя государствами.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Мы отметили нашу заинтересованность в расширении производственных и кооперационных связей с белорусскими партнерами и привлечение передовых технологий Беларуси в реальный сектор нашей экономики. В частности, мы высказали свою заинтересованность в поставках к нам высококачественного семенного картофеля и племенного материала белорусской селекции.

Мы, в свою очередь, готовы увеличить экспорт наших экологически чистых фруктов и сухофруктов в Беларусь.

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Впрочем, общение президентов в Минске на этом не закончится. Эмомали Рахмон остается до воскресенья. 30 июня, как известно, он примет участие в церемонии закрытия Европейских игр.

«Таджикистан – верный друг и важный партнёр Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Люди в материале: Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства. Соответствующий договор 28 июня подписали президенты двух стран....
 
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