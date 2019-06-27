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«Беларусбанк» и Таджикистан договорились о сотрудничестве: что предполагает межбанковское соглашение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства. Переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона прошли во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На новый уровень должно выйти межбанковское сотрудничество. С белорусской стороны соответствующее соглашение подписал председатель правления «Беларусбанка».
Виктор Ананич, председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Долгосрочная перспектива – поиск ресурсов для финансирования совместных проектов, синдицированные кредиты, что позволит увеличить экспорт белорусской продукции на территории Республики Таджикистан.
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«Беларусбанк» и Таджикистан договорились о сотрудничестве: что предполагает межбанковское соглашение
Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства. Переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона прошли во Дворце...
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