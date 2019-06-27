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Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

28.06.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июня состоялась встреча президентов Беларуси и Таджикистана, в рамках которой они обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Так, Александр Лукашенко вручил гостю копию слуцкого пояса и сувениры II Европейских игр.

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон привез белорусскому лидеру национальный таджикский кинжал ручной работы (в нем использована кость оленя) и картину с изображением Дворца Навруз, который включен в перечень восьми чудес ШОС.

«Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Люди в материале: Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон
 
 
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Новости Беларуси. 28 июня состоялась встреча президентов Беларуси и Таджикистана, в рамках которой они обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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