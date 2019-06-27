Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июня состоялась встреча президентов Беларуси и Таджикистана, в рамках которой они обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере









Так, Александр Лукашенко вручил гостю копию слуцкого пояса и сувениры II Европейских игр.

















Эмомали Рахмон привез белорусскому лидеру национальный таджикский кинжал ручной работы (в нем использована кость оленя) и картину с изображением Дворца Навруз, который включен в перечень восьми чудес ШОС.

«Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере















