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Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко кинжал ручной работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июня состоялась встреча президентов Беларуси и Таджикистана, в рамках которой они обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Александр Лукашенко вручил гостю копию слуцкого пояса и сувениры II Европейских игр.
Эмомали Рахмон привез белорусскому лидеру национальный таджикский кинжал ручной работы (в нем использована кость оленя) и картину с изображением Дворца Навруз, который включен в перечень восьми чудес ШОС.
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Новости Беларуси. 28 июня состоялась встреча президентов Беларуси и Таджикистана, в рамках которой они обменялись подарками, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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