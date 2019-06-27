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Всю некачественную нефть с территории Беларуси вытеснят к 15 августа

28.06.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инцидент с российским загрязненным сырьем оказал негативное влияние на положение дел в отрасли и экономику страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю некачественную нефть с территории Беларуси вытеснят к 15 августа

Беларусь недополучила около 250 тысяч тонн «черного золота». Загрузка «Нафтана» сегодня 65 %. Но с российской стороной есть договоренность о допоставках качественной нефти взамен потерянной. Обе стороны находятся в постоянном контакте для решения этого вопроса.

Всю некачественную нефть с территории Беларуси вытеснят к 15 августа

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Пока не в полном объеме. С Дмитрием Николаевичем Козаком мы в контакте. Вчера буквально мы обсуждали объем допоставки колесной нефти. Трубой российская сторона по той веточке северной допоставит порядка 45 тысяч. Просматривается объем в районе 100 тысяч допоставки: колесами тысяч 35, остальное будет допоставлено трубой.

Всю некачественную нефть с территории Беларуси вытеснят к 15 августа

Восстановление всей системы и заполнение ее качественной нефтью позволит полностью загрузить наши НПЗ, дополучить то сырье, которое мы недобрали в 2019 году.

О том, что Беларусь получит компенсацию от «Транснефти», ранее заявлял первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько. Общая оценка потерь будет дана по итогам 2019 года с учетом объемов поставок нефти и транзита через территорию нашей страны.

Люди в материале: Игорь Ляшенко
 
 
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Новости Беларуси. Инцидент с российским загрязненным сырьем оказал негативное влияние на положение дел в отрасли и экономику страны в целом, сообщили в программе...
 
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