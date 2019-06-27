ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы очень благодарны». ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск»

28.06.2019 20:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь поддерживает действия, направленные на установление мира на украинской земле, и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы очень благодарны». ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск»

МИД нашей страны прокомментировал передачу четверых пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая состоялась днем 28 июня на территории Национального аэропорта «Минск». Переговоры о передаче пленных велись несколько месяцев. О том, что она состоится сегодня, стало известно 27 июня на совместной пресс-конференции главы партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.

«Мы очень благодарны». ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск»

Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»:
Республика Беларусь сделала очень много для того, чтобы организовать минскую площадку переговоров, обеспечивать весь переговорный процесс для Украины, для России и для ОБСЕ, начиная с мая 2015 года.

Мы, в том числе и на последних встречах (когда я встречался с Александром Григорьевичем Лукашенко), говорили по вопросам мира. Естественно, по вопросу обмена мы не могли говорить, потому что не было такого решения.

Это решение, как вы понимаете, возникло несколько дней тому назад. Окончательно оно сформировалось вчера, когда это решение было публично оглашено. А до этого, естественно, об этом говорить нельзя было по разным причинам.

«Мы очень благодарны». ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск»

Мы, конечно, очень благодарны всем, кто занимался этим вопросом, – вопросом освобождения нас – и занимается дальше вопросом освобождения наших побратимов там, на той стороне. И вообще вопросами мира в Украине.

«Мы очень благодарны». ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск»

Медведчук лично сопровождал освобожденных украинцев. Они не покидали территорию воздушной гавани и уже вылетели в Киев частным самолетом. На родине их встретят родственники.

Люди в материале: Виктор Медведчук
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь поддерживает действия, направленные на установление мира на украинской земле, и готова оказывать в этом содействие, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика