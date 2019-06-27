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В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До 6 тысяч заключенных могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное новшество – несовершеннолетним, осужденным по так называемым наркотическим статьям, сократят сроки пребывания на два года или вовсе освободят от ответственности. Также на досрочное освобождение могут претендовать те, кто полностью погасил ущерб и положительно характеризуется по месту отбывания наказания. Амнистия проводится по поручению Президента нашей страны.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Амнистия не коснется осужденных за убийство, за измену государству, за повторное в течение года вождение автомобиля в пьяном виде, а также осужденных за коррупцию.
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Новости Беларуси. До 6 тысяч заключенных могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об...
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