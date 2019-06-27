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Всеволод Янчевский: Мы готовы поставлять качественный программный продукт в Российскую Федерацию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Российское правительство проявляет интерес к белорусским IT-разработкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вице-премьеру России Максиму Акимову показали перспективные стартапы в Парке высоких технологий – от лазерных новинок в косметологии до искусственного интеллекта в хирургии. Медицинские разработки вызвали интерес у гостей: они заметили, что подобные ноу-хау позволят сэкономить на дорогостоящем лечении и сделать медицину доступней.
Внимание привлекли и умные решения для сельского хозяйства – система точного земледелия, которую уже активно применяют белорусские сельхозпредприятия и фермеры. А в некоторых школах 1 сентября дети смогут изучать химию и астрономию с помощью дополненной реальности. Проекты будут рады видеть и на российском рынке.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Белорусский курс на IT-страну дает видимые результаты: в 2018 году в Парке высоких технологий приняли больше резидентов, чем за последние 12 лет. На данный момент их здесь более 560.
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Новости Беларуси. Российское правительство проявляет интерес к белорусским IT-разработкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вице-премьеру России...
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