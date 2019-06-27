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Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

28.06.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Если нет нарушений со стороны работника, наниматель обязан заключать следующий контракт на три года. Палата представителей во втором чтении одобрила изменения в трудовом законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь с добросовестным и дисциплинированным работником контракт будет продлеваться на срок до пяти лет, а следующий – минимум на три года. Эта норма была внесена по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси.

Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

Михаил Орда, член Национального собрания Беларуси:
Если человек отработал год, наниматель не имеет права еще раз заключать на год, а потом продолжать еще раз заключать на год.

Где есть профсоюзы, мы контролируем эти вопросы. Мы, соответственно, говорим: «Почему с этим человеком еще раз продлевается на один год, если он согласен продлить сегодня на максимальный срок?»

В целом подойти к той черте, которая бы балансировала и максимально учитывала компромиссы, мы постарались в этом законопроекте.

Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

И еще важное новшество. В случае падения объемов производства наниматель может временно перевести работников на другие должности или вообще на другое предприятие. При этом трудовые отношения сохраняются.

Больше новостей экономики за 28 июня читайте здесь.

Люди в материале: Михаил Орда, Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Если нет нарушений со стороны работника, наниматель обязан заключать следующий контракт на три года. Палата представителей во втором чтении...
 
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