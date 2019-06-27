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Новости экономики за 28.06.2019

28.06.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парламент одобрил изменения в Трудовой кодекс, а Беларусь в первой пятерке европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТУЮ СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С САМОЙ ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Новости экономики за 28.06.2019

Новости экономики за 28.06.2019

Беларусь уверенно занимает четвертую строчку в рейтинге европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения. Меньше нас платят только в Казахстане, Украине и России. А дороже всех электричество обходится жителям Дании. За киловатт они вынуждены отдавать почти в пять раз больше, чем белорусы.

Компанию скандинавам в первой тройке по дороговизне составили также Германия и Бельгия.

Продлён срок продления контракта. В Беларуси одобрили изменения в трудовом законодательстве

Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Парламент одобрил изменения в Трудовой кодекс, а Беларусь в первой пятерке европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения....
 
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