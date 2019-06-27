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Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине

28.06.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сельскохозяйственная отрасль Беларуси в эти дни демонстрирует свои достижения на Южноамериканском континенте. Наша национальная экспозиция впервые развернулась на профильной международной выставке в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине

Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине

Беларусь представила свою экспозицию на выставке сельского хозяйства в Аргентине

18 организаций и предприятий представляют отечественное машиностроение, научные разработки, продукты питания, напитки и упаковочные материалы.

Аргентинский форум – отличная возможность заявить о себе на новом континентальном рынке. Это крупнейшая сельскохозяйственная выставка в Латинской Америке. В 2019 году общая площадь экспозиции составляет 3 миллиона квадратных метров, а количество посетителей превышает 200 тысяч человек.

Больше новостей экономики за 28 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сельскохозяйственная отрасль Беларуси в эти дни демонстрирует свои достижения на Южноамериканском континенте. Наша национальная экспозиция...
 
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