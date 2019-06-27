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Александр Лукашенко пришёл на «Динамо» поболеть за легкоатлетов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» проходит финал командного турнира по легкой атлетике. Среди болельщиков на трибунах наших спортсменов поддерживает и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства внимательно следит за успехами национальной сборной. В эти дни он частый гость спортивных площадок. Так, накануне Президент
Последние новости со стадиона «Динамо» узнаем у корреспондента Натальи Федорцовой.
Наталья Федорцова, СТВ:
Напоминаю, что сегодня в финале абсолютно нового формата – динамичной легкой атлетики – сражаются не только сборная Беларуси, но и команды Франции, Италии, Германии, Украины и Чехии.
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Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» проходит финал командного турнира по легкой атлетике. Среди болельщиков на трибунах наших спортсменов поддерживает и...
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