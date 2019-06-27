ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко пришёл на «Динамо» поболеть за легкоатлетов

28.06.2019 20:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» проходит финал командного турнира по легкой атлетике. Среди болельщиков на трибунах наших спортсменов поддерживает и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пришёл на «Динамо» поболеть за легкоатлетов

Глава государства внимательно следит за успехами национальной сборной. В эти дни он частый гость спортивных площадок. Так, накануне Президент посетил гребной канал в Заславле, где прошли финальные заезды наших гребцов. А 28 июня Александр Лукашенко пришел поболеть за белорусских легкоатлетов.

Александр Лукашенко пришёл на «Динамо» поболеть за легкоатлетов

Последние новости со стадиона «Динамо» узнаем у корреспондента Натальи Федорцовой.

Александр Лукашенко пришёл на «Динамо» поболеть за легкоатлетов

Наталья Федорцова, СТВ:
На стадионе «Динамо» сегодня солируют короли любого летнего мультиспортивного форума – легкоатлеты. Причем с многочисленными фанатами на трибунах сегодня присутствует глава государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко пришёл на «Динамо» поболеть за легкоатлетов

Напоминаю, что сегодня в финале абсолютно нового формата – динамичной легкой атлетики – сражаются не только сборная Беларуси, но и команды Франции, Италии, Германии, Украины и Чехии.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Федорцова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» проходит финал командного турнира по легкой атлетике. Среди болельщиков на трибунах наших спортсменов поддерживает и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубок Федерации по теннису меняет формат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика