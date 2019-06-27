Источник материала: Новости Волковыска

С 21 по 27 июня в Волковысском районе с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 13 человек, в том числе трое детей.

Всего с 1 марта по настоящее время на Волковыщине зафиксировано 164 случая.

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