С 21 по 27 июня в Волковысском районе с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 13 человек, в том числе трое детей.
Всего с 1 марта по настоящее время на Волковыщине зафиксировано 164 случая.
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Клещи: зона риска
28.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
С 21 по 27 июня в Волковысском районе с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 13 человек, в том числе трое детей.
Всего с 1 марта по настоящее время на Волковыщине зафиксировано 164 случая.
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С 21 по 27 июня в Волковысском районе с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 13 человек, в том числе трое детей. ...
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