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В Беларуси утверждена новая редакция положения о государственной ветеринарной службе

28.06.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 252, которым утверждена новая редакция Положения о государственной ветеринарной службе, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно новой редакции осуществлять государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии смогут государственные ветинспекторы не только республиканского, но и областного, районного (городского) уровней.

При этом государственный надзор будет возможен только в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Нормы Указа обеспечат равнозначность государственной ветеринарной службы аналогичным службам в странах - торговых партнерах.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 252, которым утверждена новая редакция Положения о государственной ветеринарной службе, сообщили в...
 
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