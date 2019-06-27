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В Беларуси утверждена новая редакция положения о государственной ветеринарной службе
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 252, которым утверждена новая редакция Положения о государственной ветеринарной службе, сообщили в пресс-службе главы государства.
Согласно новой редакции осуществлять государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии смогут государственные ветинспекторы не только республиканского, но и областного, районного (городского) уровней.
При этом государственный надзор будет возможен только в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.
Нормы Указа обеспечат равнозначность государственной ветеринарной службы аналогичным службам в странах - торговых партнерах.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 252, которым утверждена новая редакция Положения о государственной ветеринарной службе, сообщили в...
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