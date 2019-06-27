Власти Грузии пытаются компенсировать ожидаемые экономические потери от действий РФ, оцениваемые примерно в $1 млрд

Источник материала: Интерфакс

Решение властей РФ о прекращении с 8 июля прямого авиасообщения с Грузией и сокращение притока российских туристов может привести к потерям для грузинской экономики в размере около $1 млрд до конца года, утверждает глава Минэконоразвития республики Натия Турнава.

"Потери могут составить приблизительно $1 млрд. Это может замедлить реальный рост ВВП Грузии более чем на 2%", - сказала Турнава на брифинге в пятницу после заседания правительства Грузии.

По ее словам, учитываются и возможные потери в направлении экспорта грузинской продукции в РФ.

Турнава сообщила, что в связи с этим разрабатывается конкретный план действий, чтобы свести к минимуму негативные воздействия сложившейся ситуации на экономику страны.

"В первую очередь, это укрепление мирного туристического имиджа Грузии, над которым совместно работают министерства экономики и иностранных дел, правовая и финансовая помощь логистике со стороны государства, а также включение небольших и семейных отелей в схемы гарантирования кредитов. Переговоры с коммерческими банками уже ведутся", - сказала Турнава.

При этом министр отметила, что и в законодательном плане вводятся соответствующие регуляции с целью обеспечить защиту грузинского бизнеса.

В частности, глава Минэкономразвития сообщила, что на заседании правительства был одобрен подготовленный с участием зарубежных экспертов антидемпинговый законопроект, который предусматривается ввести с 1 января 2020 года, чтобы пресечь недобросовестную конкуренцию на местном рынке со стороны иностранных импортеров.

Проблемы у туристического сектора Грузии возникли после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.