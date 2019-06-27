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О возможном проведении в Минске трехсторонней встречи лидеров РФ, Беларуси и Таджикистана ничего не известно - Песков

28.06.2019 19:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президенты России, Беларуси и Таджикистана увидятся на церемонии закрытия Европейских игр в Минске 30 июня, о возможном проведении трехсторонней встречи лидеров в белорусской столице Москве пока не известно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы пока об этом ничего не знаем. Они в любом случае увидятся на церемонии закрытия. О других планах хозяев (белорусской стороны) мы пока не знаем", - сказал он журналистам в Осаке, где российский лидер принимает участие в саммите G20.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил проведения в Минске трехсторонних переговоров с лидерами России и Таджикистана.

"Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим", - сказал Лукашенко на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в пятницу в Минске.

Главу государства цитирует агентство "БелТА".

Как сообщалось, программа визита Рахмона в Белрусь предусматривает участие в церемонии закрытия II Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе "Динамо". С этой же целью в Минск на днях должен прилететь президент России Владимир Путин.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты России, Беларуси и Таджикистана увидятся на церемонии закрытия Европейских игр в Минске 30 июня, о возможном проведении трехсторонней встречи лидеров в...
 
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