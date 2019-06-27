Футбол по обновленным правилам в Беларуси. Показываем, что теперь поменяется

Источник материала: Tut.by

В Беларуси вступают в силу изменения футбольных правил, которые были внесены международным советом футбольных ассоциаций. Федерация футбола подготовила подробные пояснения для болельщиков.



Фото: «Шахтер»

Всего были трансформированы семь пунктов:

Правило 3. Игроки

— Заменяемый игрок должен покинуть поле в ближайшей точке линии, ограничивающей поле, если только судья не указал иное. То есть теперь покидать газон можно через ближайшую боковую линию — это позволит сократить затяжку времени футболистами, особенно на последних минутах.

Видео: АБФФ ТВ

Было:

Стало:

Правило 5. Судья

— Официальным представителям, виновным в неспортивном поведении, может быть показана желтая/красная карточка. Если невозможно идентифицировать нарушителя, желтая/красная карточка показывается главному тренеру команды, который находится в технической зоне.

Внесение изменений в это правило позволит более четко и наглядно для всех вынести дисциплинарную санкцию официальному лицу команды. Кроме того, оно позволяет возложить ответственность за поведение официальных лиц команды на главного (старшего) тренера.

Правило 8. Начало и возобновление игры

— Команда, выигравшая жребий, имеет право выбрать начальный удар.

— Спорный мяч теперь будет разыгрываться для вратаря (если игра остановлена в штрафной площади) или для одного из игроков команды, которая последней коснулась мяча в месте последнего касания мяча. Все остальные игроки (обеих команд) должны находиться на расстоянии как минимум 4 метров от мяча.

Правило 9. Мяч в игре и не в игре

Если мяч касается судьи (или другого официального лица матча), остается в поле и:

— команда начинает перспективную атаку;

— непосредственно попадает в ворота;

— владение мячом переходит к другой команде, —

то назначается розыгрыш спорного мяча.

Было:

Стало:

Правило 12. Нарушение правил и недисциплинированное поведение

Игра рукой в мяч: игрок совершает нарушение, если он:

— умышленно касается мяча собственной рукой/кистью, включая движение руки/кисти к мячу;

— овладевает/получает контроль над мячом после того, как он коснулся его руки/кисти, и потом:

— забивает гол в ворота соперника;

— создает голевую возможность;

— забивает гол в ворота соперника непосредственно собственной рукой/кистью, даже если это получилось случайно, включая вратаря.

Основные изменения в игре рукой связаны с тем, что теперь судьи будут фиксировать игру рукой со стороны атакующих игроков, даже если касание мяча и руки было случайным и даже если рука находилась в естественном положении. Это связано с соблюдением ряда принципов:

— футбол не воспринимает гол, который забит рукой (даже случайно);

— футбол ожидает, что игрок будет наказан за игру рукой, если он овладевает/получает контроль над мячом от руки и получает бОльшую выгоду, например, забивает гол или создает голевую возможность.

Правило 13. Штрафной и свободный удары

— Для ситуаций, когда защищающаяся команда выполняет свободный/штрафной удар в собственной штрафной площади, мяч считается в игре с того момента, когда по нему нанесен удар и он очевидно движется; при этом он необязательно должен покинуть пределы штрафной площади.

— Когда защитная стенка состоит как минимум из 3 игроков обороняющейся команды, все игроки атакующей команды должны находиться на расстоянии не ближе 1 метра от стенки, пока мяч не войдет в игру. При нарушении игроки атакующей команды наказываются свободным ударом.

Отметим, что при этом игроки атакующей команды могут выстраивать свою стенку между мячом и стенкой соперника (соблюдая указанную выше дистанцию), чтобы затруднить видимость вратарю.

Правило 16. Удар от ворот

— При выполнении удара от ворот мяч считается в игре, когда по нему нанесен удар и он очевидно движется. При этом мяч не обязательно должен покинуть пределы штрафной площади.

Изменение направлено на сохранение игрового времени и более быстрое и конструктивное возобновление игры. Это в том числе уменьшит возможность затяжки времени защищающейся командой в ситуациях, когда защитник намеренно играет в мяч, который не покинул пределы штрафной площади, зная, что наказания за это не будет: всего лишь повторить удар от ворот. Соперники по-прежнему обязаны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру.

Однако если во время выполнения удара от ворот игроки команды соперника находятся в штрафной площади, поскольку не успели ее покинуть, судья продолжает игру. Если соперник, который находится в штрафной площади, касается мяча или вступает в борьбу за мяч до того, как он войдет в игру, то удар от ворот повторяется.

Было:

Стало:

Что: «Динамо» (Минск) — БАТЭ, 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу Когда: 5 июля, 18.45 Где: Минск, стадион «Трактор» Сколько: от 2 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов Когда: 10 июля, 20.00 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН