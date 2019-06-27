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"Витя-свинец". 5 фактов о бизнесмене Лемешевском

28.06.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 июня стало известно о задержании владельца скандального аккумуляторного завода под Брестом.

"Витя-свинец". 5 фактов о бизнесмене Лемешевском
Свабода собрала несколько фактов о Викторе Лемешевском.

1. По прозвищу «Витя-свинец»

Такое прозвище Виктору Лемешевскому дали противники строительства аккумуляторного завода около Бреста. Лемешевский, который в начале сам появлялся на пресс-конференциях перед журналистами, перестал это делать, когда против строительства завода развернулась активная кампания. 

Свабода не раз пыталась получить комментарий Виктора Лемешевского, а также обратилась с официальным запросом об интервью, но каждый раз получала отказ.

По словам противников строительства завода, Лемешевский избегал контактов со СМИ именно потому, что не хотел неприятных для себя ассоциаций. 

При этом он периодически появлялся на заводе и даже лично выходил к активистам, участвующим в «свинцовой страже». По их словам, Лемешевский пытался доказать, что его предприятие не угрожает окружающей среде.

2. Живет около аккумуляторного завода

Об этом Виктор Лемешевский сказал на встрече с журналистами в январе 2018 года. «Я из Пинска. Мой дом расположен в 500 метрах от завода, - говорил Виктор Лемешевский. - У меня там растут дети, и я там живу. Я что, плохо выгляжу? Подобные предприятия в Европе располагаются и за 100 метров от домов».

Противники строительства завода в Бресте отмечают, что на пинском предприятии нет полного цикла производства. Фактически, там аккумуляторы только собирают, что значительно меньше вредит окружающей среде, чем изготовление батарей с нуля.


3. Занимается производством аккумуляторов 20 лет

Виктору Лемешевскому принадлежат профильные предприятия в Пинске и Белоозерске. Продукцию с предприятий Лемешевского поставляют в Россию на конвейеры заводов Volkswagen. По словам бизнесмена, он собирался строить аккумуляторный завод в России или Литве, но из патриотических соображений выбрал брестскую площадку.

Кроме аккумуляторного бизнеса, Лемешевский имеет активы в сфере строительства, животноводства, транспорта и производства компонентов для промышленности.

4. Вошел в обновленный Совет по развитию предпринимательства - консультативный орган при президенте

Руководит Советом первый заместитель премьер-министра Турчин. Кроме Виктора Лемешевского, в Совете еще 18 крупных предпринимателей.

5. Входит в число 60 самых влиятельных бизнесменов страны

По версии издания «Ежедневник», в рейтинге за 2018 год Виктор Лемешевский занимал 57 строчку (в 2017 - только 158-й), опережая, например, владельца портала TUT.BY Юрия Зиссера (60 строка).

 
Теги: Брест
 
 
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28 июня стало известно о задержании владельца скандального аккумуляторного завода под Брестом.
 
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